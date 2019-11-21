Прощу помощи!

Всем привет!

как нужно прописать в коде советника что бы при пересечении свечей вверх или в низ скользящей МА открывало в правильном направлении?
//*------------------------
if (cc1 + cc2 <= numberoforders)
{

if (cmft1 == true && ma1 < bo1 && ma1 > bc1)

{
ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, lots, Ask, 2, 0, 0, g_comment_132, magic, 0, Green);

if (ticket > 0)
{
if (StopLoss != 0) SL = NormalizeDouble(Ask - stoploss *_Point, Digits);
if (TakeProfit != 0) TP = NormalizeDouble(Ask + takeprofit * _Point, Digits);
if (OrderSelect(ticket, MODE_CLOSEBY_ALLOWED, MODE_TICKSIZE))
if (!OrderModify(ticket, OrderOpenPrice(), SL, TP, 0))
Print("Error of modification of a buy order");
} else Print("Error opening a buy order");

}
if (cmft2 == true && ma1 > bo1 && ma1 < bc1)

{
ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, lots, Bid, 2, 0, 0, g_comment_132, magic, 0, Red);

if (ticket > 0)
{
if (StopLoss != 0) SL = NormalizeDouble(Bid + stoploss *_Point, Digits);
if (TakeProfit != 0) TP = NormalizeDouble(Bid - takeprofit * _Point, Digits);
if (OrderSelect(ticket, MODE_CLOSEBY_ALLOWED, MODE_TICKSIZE))
if (!OrderModify(ticket, OrderOpenPrice(), SL, TP, 0))
Print("Error modifying the sell order!");
} else Print("Error opening a sell order!");

}



}

}

//+------------------------------------------------------------------+
что то я тут не то начудил?
 
Сергей Дыбленко:

Всем привет!

...
что то я тут не то начудил?

Это точно:


 
Artyom Trishkin:

Это точно:


а что именно?.............можно узнать что я чуданул?

Сергей Дыбленко:

а что именно?.............можно узнать что я чуданул?

вставьте так код

у вас есть в терминале Эксперт Moving Average.mq4

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for open order conditions                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForOpen()
  {
   double ma;
   int    res;
//--- go trading only for first tiks of new bar
   if(Volume[0]>1) return;
//--- get Moving Average 
   ma=iMA(NULL,0,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
//--- sell conditions
   if(Open[1]>ma && Close[1]<ma)
     {
      res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,0,0,"",MAGICMA,0,Red);
      return;
     }
//--- buy conditions
   if(Open[1]<ma && Close[1]>ma)
     {
      res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,0,0,"",MAGICMA,0,Blue);
      return;
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for close order conditions                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForClose()
  {
   double ma;
//--- go trading only for first tiks of new bar
   if(Volume[0]>1) return;
//--- get Moving Average 
   ma=iMA(NULL,0,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
//---
   for(int i=0;i<OrdersTotal();i++)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;
      if(OrderMagicNumber()!=MAGICMA || OrderSymbol()!=Symbol()) continue;
      //--- check order type 
      if(OrderType()==OP_BUY)
        {
         if(Open[1]>ma && Close[1]<ma)
           {
            if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,White))
               Print("OrderClose error ",GetLastError());
           }
         break;
        }
      if(OrderType()==OP_SELL)
        {
         if(Open[1]<ma && Close[1]>ma)
           {
            if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,White))
               Print("OrderClose error ",GetLastError());
           }
         break;
        }
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Aleksandr Klapatyuk:

у вас есть в терминале Эксперт Moving Average.mq4

эти места - открывают 

//--- sell conditions
   if(Open[1]>ma && Close[1]<ma)
     {
      res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,3,0,0,"",MAGICMA,0,Red);
      return;
     }
//--- buy conditions
   if(Open[1]<ma && Close[1]>ma)
     {
      res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.01,Ask,3,0,0,"",MAGICMA,0,Blue);
      return;
     }

эти места - закрывают

      //--- check order type 
      if(OrderType()==OP_BUY)
        {
         if(Open[1]>ma && Close[1]<ma)
           {
            if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,White))
               Print("OrderClose error ",GetLastError());
           }
         break;
        }
      if(OrderType()==OP_SELL)
        {
         if(Open[1]<ma && Close[1]>ma)
           {
            if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,White))
               Print("OrderClose error ",GetLastError());
           }
         break;
        }
 
Aleksandr Klapatyuk:

эти места - открывают 

эти места - закрывают

Спасибо вам Александр, вы мне очень здорово помогли!
 
Здравствуйте. Мне нужна Ваша помощь. Вопрос такой: у меня сигнал на платформе МТ5 символ eurusd.m. Подписчик на платформе МТ4 символ eurusd. Сможет ли он копировать мои сигналы. Нужны будут ли для него дополнительные настройки?
 
Oleg Svintsov:
Здравствуйте. Мне нужна Ваша помощь. Вопрос такой: у меня сигнал на платформе МТ5 символ eurusd.m. Подписчик на платформе МТ4 символ eurusd. Сможет ли он копировать мои сигналы. Нужны будут ли для него дополнительные настройки?

Между разными терминалами копирование не происходит.

