Прощу помощи!
Сергей Дыбленко:
Всем привет!...
что то я тут не то начудил?
Это точно:
Artyom Trishkin:
Это точно:
а что именно?.............можно узнать что я чуданул?
Сергей Дыбленко:
//*------------------------ if (cc1 + cc2 <= numberoforders) { if (cmft1 == true && ma1 < bo1 && ma1 > bc1) { ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, lots, Ask, 2, 0, 0, g_comment_132, magic, 0, Green); if (ticket > 0) { if (StopLoss != 0) SL = NormalizeDouble(Ask - stoploss *_Point, Digits); if (TakeProfit != 0) TP = NormalizeDouble(Ask + takeprofit * _Point, Digits); if (OrderSelect(ticket, MODE_CLOSEBY_ALLOWED, MODE_TICKSIZE)) if (!OrderModify(ticket, OrderOpenPrice(), SL, TP, 0)) Print("Error of modification of a buy order"); } else Print("Error opening a buy order"); } if (cmft2 == true && ma1 > bo1 && ma1 < bc1) { ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, lots, Bid, 2, 0, 0, g_comment_132, magic, 0, Red); if (ticket > 0) { if (StopLoss != 0) SL = NormalizeDouble(Bid + stoploss *_Point, Digits); if (TakeProfit != 0) TP = NormalizeDouble(Bid - takeprofit * _Point, Digits); if (OrderSelect(ticket, MODE_CLOSEBY_ALLOWED, MODE_TICKSIZE)) if (!OrderModify(ticket, OrderOpenPrice(), SL, TP, 0)) Print("Error modifying the sell order!"); } else Print("Error opening a sell order!"); } } } //+------------------------------------------------------------------+
вставьте так код
у вас есть в терминале Эксперт Moving Average.mq4
//+------------------------------------------------------------------+ //| Check for open order conditions | //+------------------------------------------------------------------+ void CheckForOpen() { double ma; int res; //--- go trading only for first tiks of new bar if(Volume[0]>1) return; //--- get Moving Average ma=iMA(NULL,0,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0); //--- sell conditions if(Open[1]>ma && Close[1]<ma) { res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,0,0,"",MAGICMA,0,Red); return; } //--- buy conditions if(Open[1]<ma && Close[1]>ma) { res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,0,0,"",MAGICMA,0,Blue); return; } //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check for close order conditions | //+------------------------------------------------------------------+ void CheckForClose() { double ma; //--- go trading only for first tiks of new bar if(Volume[0]>1) return; //--- get Moving Average ma=iMA(NULL,0,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0); //--- for(int i=0;i<OrdersTotal();i++) { if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break; if(OrderMagicNumber()!=MAGICMA || OrderSymbol()!=Symbol()) continue; //--- check order type if(OrderType()==OP_BUY) { if(Open[1]>ma && Close[1]<ma) { if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,White)) Print("OrderClose error ",GetLastError()); } break; } if(OrderType()==OP_SELL) { if(Open[1]<ma && Close[1]>ma) { if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,White)) Print("OrderClose error ",GetLastError()); } break; } } //--- } //+------------------------------------------------------------------+
Aleksandr Klapatyuk:
эти места - открывают
//--- sell conditions if(Open[1]>ma && Close[1]<ma) { res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,3,0,0,"",MAGICMA,0,Red); return; } //--- buy conditions if(Open[1]<ma && Close[1]>ma) { res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.01,Ask,3,0,0,"",MAGICMA,0,Blue); return; }
эти места - закрывают
//--- check order type if(OrderType()==OP_BUY) { if(Open[1]>ma && Close[1]<ma) { if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,White)) Print("OrderClose error ",GetLastError()); } break; } if(OrderType()==OP_SELL) { if(Open[1]<ma && Close[1]>ma) { if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,White)) Print("OrderClose error ",GetLastError()); } break; }
Aleksandr Klapatyuk:Спасибо вам Александр, вы мне очень здорово помогли!
эти места - открывают
эти места - закрывают
Здравствуйте. Мне нужна Ваша помощь. Вопрос такой: у меня сигнал на платформе МТ5 символ eurusd.m. Подписчик на платформе МТ4 символ eurusd. Сможет ли он копировать мои сигналы. Нужны будут ли для него дополнительные настройки?
Oleg Svintsov:
Между разными терминалами копирование не происходит.
