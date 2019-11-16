Есть ли функция просмотра плеча торгового счета в MT5?

Есть ли функция просмотра плеча торгового счета в MT5?
 
Ruslan8rs:
Есть ли функция просмотра плеча торгового счета в MT5?

AccountInfoInteger()

ACCOUNT_LEVERAGE

Размер предоставленного плеча

long
  • www.mql5.com
Информация о счете / AccountInfoInteger - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
Ruslan8rs:
Есть ли функция просмотра плеча торгового счета в MT5?

в скриптах AccountInfoSample.mq5

Снимок

 

а без использования сторонних скриптов?

и если нет такой функции то доп вопрос: 

Есть у кого скрипт или что то похожее для определения изменения плеча за историю ???

заранее спасибо =)

Ruslan8rs:

а без использования сторонних скриптов?

и если нет такой функции то доп вопрос: 

Есть у кого скрипт или что то похожее для определения изменения плеча за историю ???

заранее спасибо =)

А чем не устраивает первый ответ?

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019

Renat Akhtyamov, 2019.10.13 15:19

оставь, плечо не бывает с цифрами после запятой

LVR=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble("EURUSD",SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE)/ mgnEURCHF,0);


не сразу заметишь косяк на 5-рке, правда? Потому то я её не очень люблю, портянки слишком огромные получаются.... Пишу на 4-рке

ну так чему равно плечо?


по ссылке перейдите
 
Сергей Таболин:

А чем не устраивает первый ответ?

Тем, что плечо оказывается свойством счета и не зависит от выбранной валютной пары и объема сделки, что стало бессмысленным уже давно, а с момента ввода в действие ряда законов и директив регуляторов в разных странах и вовсе противоречит действующему законодательству. Понятие "Плечо счета" вводит трейдера в заблуждение. Реальные плечи другие, например:


