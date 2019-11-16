Есть ли функция просмотра плеча торгового счета в MT5?
Есть ли функция просмотра плеча торгового счета в MT5?
ACCOUNT_LEVERAGE
Размер предоставленного плеча
long
- www.mql5.com
а без использования сторонних скриптов?
и если нет такой функции то доп вопрос:
Есть у кого скрипт или что то похожее для определения изменения плеча за историю ???
заранее спасибо =)
а без использования сторонних скриптов?
и если нет такой функции то доп вопрос:
Есть у кого скрипт или что то похожее для определения изменения плеча за историю ???
заранее спасибо =)
А чем не устраивает первый ответ?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019
Renat Akhtyamov, 2019.10.13 15:19
оставь, плечо не бывает с цифрами после запятой
не сразу заметишь косяк на 5-рке, правда? Потому то я её не очень люблю, портянки слишком огромные получаются.... Пишу на 4-рке
ну так чему равно плечо?
А чем не устраивает первый ответ?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования