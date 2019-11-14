Помогите пожалуста - страница 3

Maks12354:

Значит у вас что-то с Виндовсом ... потому что "чистый" MT4 вообще никуда не коннектится после установки (его надо коннектить с MetaQuotes-Demo сервером, чтобы апгрейдить MT4 до последнего билда).

Свой планшет на Windows 8.1 проверю в воскресенье (но я думаю, что там все в порядке).

 
Aleksandr Klapatyuk:

я вам предлагал как сделать - вас так не устраивает или не получается ?

Да, правильно - это все надо поудалять перед тем (всю папку), как устанавливать.
Sergey Golubev:
Aleksandr Klapatyuk:

Aleksandr Klapatyuk:

Удалять папку обязательно через каталог данных metaeditor? 

Maks12354:

любым возможным для вас способом - удалите папку \MetaQuotes\

а после - у вас на рабочем столе есть же значок программы? если нет 

то надо зайти сюда

сюда

и отправить ярлык (terminal64.exe) на рабочий стол 

 
Aleksandr Klapatyuk:

Не помогло
Maks12354:
Не помогло

значит у вас сто процентов - что то с компом 

надо вам восстанавливать операционную систему до заводских 

 
Aleksandr Klapatyuk:

Без удаления всего как-то можно сделать,?

Maks12354:

можно попробовать 

зайдите сюда 

востоновление

и запустите (запуск восстановления системы ) 

