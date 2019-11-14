Помогите пожалуста - страница 3
Значит у вас что-то с Виндовсом ... потому что "чистый" MT4 вообще никуда не коннектится после установки (его надо коннектить с MetaQuotes-Demo сервером, чтобы апгрейдить MT4 до последнего билда).
Свой планшет на Windows 8.1 проверю в воскресенье (но я думаю, что там все в порядке).
я вам предлагал как сделать - вас так не устраивает или не получается ?
https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page38#comment_13890745
Да, правильно - это все надо поудалять перед тем (всю папку), как устанавливать.
устанавливается - она. - на рабочем столе есть же ярлык программы - запускаем и будет установлено с нуля
Удалять папку обязательно через каталог данных metaeditor?
любым возможным для вас способом - удалите папку \MetaQuotes\
а после - у вас на рабочем столе есть же значок программы? если нет
то надо зайти сюда
и отправить ярлык (terminal64.exe) на рабочий стол
Не помогло
значит у вас сто процентов - что то с компом
надо вам восстанавливать операционную систему до заводских
Без удаления всего как-то можно сделать,?
можно попробовать
зайдите сюда
и запустите (запуск восстановления системы )