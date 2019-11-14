Помогите пожалуста - страница 4

Maks12354:

еще если у вас разбит диск - можно нужное сохранить на том разделе где не установлена Windows

разбит диск 

 
Aleksandr Klapatyuk:

можно попробовать 

зайдите сюда 

и запустите (запуск восстановления системы ) 

Он требует точку восстановления, а я их не делал
Maks12354:
 у вас так как у меня на картинке диски показывает?- картинка выше

 
Aleksandr Klapatyuk:

Да
 
Maks12354:
Он требует точку восстановления, а я их не делал
У меня в Windows 8.1 система сама делает точки восстановления (редко, но делает, а я сам тоже не делаю).
Maks12354:
Да

тогда , скопируйте - нужные файлы в тот раздел. плохо одно что все программы установленные ,нужно буде по новому устанавливать . и время займёт - тоже немало .

у меня проще восстановления с помощью этой программы 

рековеру

минут 20 - не больше восстанавливает 

Aleksandr Klapatyuk:

правда если на заводские - то дня два надо восстановить, до нормального состояния 

Aleksandr Klapatyuk:

заводская 8 потом надо на 8.1 а потом только на 10

Aleksandr Klapatyuk:

можно и сразу - испытал . всё работает также . только сама винда, так, как то, по очереди хочет, установки 

