Помогите пожалуста - страница 4
еще если у вас разбит диск - можно нужное сохранить на том разделе где не установлена Windows
можно попробовать
зайдите сюда
и запустите (запуск восстановления системы )
Он требует точку восстановления, а я их не делал
у вас так как у меня на картинке диски показывает?- картинка выше
Да
тогда , скопируйте - нужные файлы в тот раздел. плохо одно что все программы установленные ,нужно буде по новому устанавливать . и время займёт - тоже немало .
у меня проще восстановления с помощью этой программы
минут 20 - не больше восстанавливает
правда если на заводские - то дня два надо восстановить, до нормального состояния
заводская 8 потом надо на 8.1 а потом только на 10
можно и сразу - испытал . всё работает также . только сама винда, так, как то, по очереди хочет, установки