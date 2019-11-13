Как сделать условие одновременно с ИЛИ и И - страница 3

По моему мнению решение задачи с одним "И" невозможно
 
По моему мнению решение задачи с одним "И" невозможно

если вариантов last_order_type всего 3, например buy|sell|notrade то элементарно:

last_order_type!="sell" && order_type=="sell"

 
Я не программирую в МТ 4 но по роду работы приходится делать программы на языке функциональных блоков. Заинтересовал спор без спора, поэтому я решил подкинуть на вентилятор.

Чтобы было понятнее, а на языке визуальном по другому и не получится, смотрим картинку с 2 вариантами. Готовлюсь к  аргументам.

Если это визуализация задачи Ивана, то думаю, вот так ее нужно визуализировать (я как раз не шарю в языке функциональных блоков, поэтому рисую как могу :)  ):


Это если по этому коду:

if((last_order_type == "buy" || last_order_type == "notrade") && order_type == "sell"){ операторы... }
 
Всегда селл, если не бай?
 
 (я как раз не шарю в языке функциональных блоков, поэтому рисую как могу :)  ):




Мне кажется наоборот легче представить последовательность действий в картинках  (попробуйте порисовать, уважаемые кодеры)

 
Всегда селл, если не бай?

На каждый тип ордера отдельная схемка наверное... через else if скорее всего.

 
На каждый тип ордера отдельная схемка наверное... через else if скорее всего.

тогда получается что неверна исходная задача
 
тогда получается что неверна исходная задача
Почему же? В рамках темы задача решена :)
 
Почему же? В рамках темы задача решена :)
Тогда я недопонимаю смысл этой задачи. Это уже отдельная тема.
 
двойные скобки помогли, все работает как надо. Всем спасибо!
