Как сделать условие одновременно с ИЛИ и И - страница 3
По моему мнению решение задачи с одним "И" невозможно
если вариантов last_order_type всего 3, например buy|sell|notrade то элементарно:
last_order_type!="sell" && order_type=="sell"
Я не программирую в МТ 4 но по роду работы приходится делать программы на языке функциональных блоков. Заинтересовал спор без спора, поэтому я решил подкинуть на вентилятор.
Чтобы было понятнее, а на языке визуальном по другому и не получится, смотрим картинку с 2 вариантами. Готовлюсь к аргументам.
Если это визуализация задачи Ивана, то думаю, вот так ее нужно визуализировать (я как раз не шарю в языке функциональных блоков, поэтому рисую как могу :) ):
Это если по этому коду:
(я как раз не шарю в языке функциональных блоков, поэтому рисую как могу :) ):
Мне кажется наоборот легче представить последовательность действий в картинках (попробуйте порисовать, уважаемые кодеры)
Всегда селл, если не бай?
На каждый тип ордера отдельная схемка наверное... через else if скорее всего.
тогда получается что неверна исходная задача
Почему же? В рамках темы задача решена :)