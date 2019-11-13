Как сделать условие одновременно с ИЛИ и И
Арифметику в третьем классе учил? )))
Все действия, в том числе и операции сравнения, выполняются сначала в скобках. Ну прочти в конце концов документацию. Там ведь и об этом всё
сказано.
Какой смысл в форуме если все будут отправлять читать документацию.
Какой смысл в форуме
Если в документации не разобрался))
А какой смысл ходить в школу, если форум есть?
в школе же тебе не дают учебник биологии и не говорят, мол сам разберешься.
Я бы Вам порекомендовал начинать учить MQL5.
Ооптимальным будет заказать в сервисе Фриланс работу - обучение языку MQL5:
Я думаю это будет самый быстрый старт.
Очень жаль, что имена заказчиков скрыты. Я-бы ни за какие деньги не взялся читать документацию вслух.
Специалисты, помогите пожалста. Столкнулся с такой ситуацией. Нужно сделать условие, как это сделать правильно?
Вот пример. Нужно чтобы условие 3 было обязательное, и 1 или 2 необязательные. То есть операторы выполнятся при таких вариантах. 1 и 3, 2 и 3
Я написал так, но сердце мне подсказывает что это какая то ересь.