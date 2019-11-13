Как сделать условие одновременно с ИЛИ и И

Специалисты, помогите пожалста. Столкнулся с такой ситуацией. Нужно сделать условие, как это сделать правильно?

Вот пример. Нужно чтобы условие 3 было обязательное, и 1 или 2 необязательные. То есть операторы выполнятся при таких вариантах. 1 и 3, 2 и 3

if(last_order_type == "buy" || last_order_type == "notrade" && order_type == "sell"){ операторы... }

Арифметику в третьем классе учил? )))

Все действия, в том числе и операции сравнения, выполняются сначала в скобках. Ну прочти в конце концов документацию. Там ведь и об этом всё сказано.

 
Какой смысл в форуме если все будут отправлять читать документацию.

 
Какой смысл в форуме

Если в документации не разобрался))

 
Какой смысл в форуме если все будут отправлять читать документацию.

А какой смысл ходить в школу, если форум есть?
 
А какой смысл ходить в школу, если форум есть?

в школе же тебе не дают учебник биологии и не говорят, мол сам разберешься.

 
Какой смысл в форуме если все будут отправлять читать документацию.

Вы предлагаете всю документацию переписать сюда? В той последовательности как вы будете пытаться что-то написать? Но где гарантии, что прочитав сегодня, вы не забудете всё это и завтра не станете задавать тот-же вопрос?
 
в школе же тебе не дают учебник биологии и не говорят, мол сам разберешься.

Ну зато в институте дают частенько.
Лекцию прослушал - будь добр дальше сам.
А вообще, конечно же такое недоумение у всех именно от того, что вопрос уж слишком из области "я в школу не ходил"
 
***

Я бы Вам порекомендовал начинать учить MQL5.

Ооптимальным будет заказать в сервисе Фриланс работу - обучение языку MQL5:

Заказ обучения

Я думаю это будет самый быстрый старт.

Очень жаль, что имена заказчиков скрыты. Я-бы ни за какие деньги не взялся читать документацию вслух.

 
Иван, прочтите для начала статьи Олега Антонюка. Там основам хорошо обучает...
