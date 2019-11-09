Продавец пишет "продам не больше 100 копий. Иначе, система перестанет работать". - страница 2

Ivan Butko:

Влияет ли распространение торговой системы на качество её работы?

Будет влиять. Все мало-мальски ТС приносящие прибыль отслеживаются как источник ликвидности.

Легче забрать то, что уже есть на данный момент, чем неизвестность в стакане.

 

Есть лишь влияние цены на объем сделок спекулянтов и соответственно на средние цены их сделок.

Внизу результаты парсинга настроения рынка.


 

есть алгоритмы, которые создаются для работы исключительно против какого-то известного алгоритма. 

Плюс есть такое понятие как ликвидность. Тебе поступил сигнал на открытие по этой цене, а твоя ликвидность съедена. Не знаю насколько это актуально для форекса, тут сказать сложно, по тому что нормальный стакан я только на CME видел и в дукасе. Но там ликвидность не бесконечная.

Что касается 100 копий,  это пишет или дилетант или с целью маркетинга. По тому что если алгоритм прибыльный, прям вот прибыльный, не то, что в маркете обычно продают, то достаточно и одной проданной копии, чтобы всю твою ликвидность понимающие люди забрали.

 
Vladimir Tkach:

Есть только 2 варианта для участников процесса. Выгодно продать или выгодно купить.

Не всегда и не всем удачно этот момент приходит.

Гарантии нет что  в другой момент этот показатель не изменится.

 
Uladzimir Izerski:

Не пойму немного про отслеживание. Если кто-то на сделке заработал, то кто-то на ней и потерял. А завтра будет наоборот и у кого более рабочая стратегия, очень тяжело отследить.

 
Roman Vashchilin:

Не пойму немного про отслеживание. Если кто-то на сделке заработал, то кто-то на ней и потерял. А завтра будет наоборот и у кого более рабочая стратегия, очень тяжело отследить.

Тут иногда просто ответ на виду. Кто спекулятивно стал в сделку, уже готов проиграть. А если стали дружно, то это рыба для больших денег. Ликвидностью называется.

Это правило не относится к тем кто продал или купил и ушел. Не спекулянт значит. А таких основная масса. Спекулянты и есть ликвидность. Иначе бы никто не дал бы возможность играть на рынках. На пушечный выстрел не подпустили бы.))

 
Uladzimir Izerski:

Какое то извращенное понимание рынка ))

Вы в каком банке работаете?

Uladzimir Izerski:

Где вы это берете, в Правде прочитали?
 
Sergey Chalyshev:

Какое то извращенное понимание рынка ))

Вы в каком банке работаете?

В Коза-Ностра. Есть претензии к банку? 

Могу прислать агента, поправить твоё понимание. 

 
Vladimir Baskakov:
Где вы это берете, в Правде прочитали?

Подрастешь, может и сам поймешь. Всем знать то и не надо.

