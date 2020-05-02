Индикаторы: Поиск произвольных паттернов
Однако, проблема работы советника (и/или подобного индикатора) совсем в другой ипостаси...
Первоначальная цель у меня была несколько иная: я искал TP/SL, т.е. мне не нужны были сигналы продажа/покупка. при правильном TP/SL входить можно рандомно либо в обе стороны сразу, что и демонстрирует "прогноз": почти всегда цена плавает выше/ниже точки входа, главное вовремя закрыться.
Это и есть основная сложность. 80% (а то и больше) прогнозов прибыльны и при покупке и при продаже - купить с прибылью в 50 пунктов сегодня или продать с прибылью в 500 пунктов, но ждать 3 дня... что-то в этом роде. резкие однонаправленные (безоткатные) движения редкость как среди "прогнозов", так и в действительности.
Хорошая идея, только вот при тестировании прогнозы ни очень
собственно, потому выложил - идея нравится, но хотелось бы улучшить
Я забыл написать, как улучшить качество прогноза. хорошие результаты получаются только если движения действительно образуют какой-то паттерн, т.е. чем-то "необычны", имеют какой-то отличительный признак. при "обычных" движениях нужно не менее дня (а то и двух) на М5. так же количество узлов ZZ не может быть слишком маленьким. Ну и, конечно, максимум образцов, т.е. истории. длинна прогноза то же имеет значение
Добрый день, Игорь.
Как-то было время я выявлял паттерны свечных фигур (новые), при которых происходит разворот цены, именно разворот а не откат.
Я их зафиксировал в виде скринов, но без описания. Я не программист, поэтому правильно описать все равно не смогу. Если вас заинтересует такая идея, то можно обсудить сотрудничество. Модель свечей из 3-5 свечей. Это наверное проще, чем ваши модели из графика в несколько часов.
Как вы их выявляли? Визуально?
Задавал я ему 4 свечи паттерн текущщий. Он по 2, потом по 3, потом по 4 свечкам искал в истории и прогноз строил. И общий прогноз выводил.
Шняга получается. Вероятность истины (повтора) 60-65%.
Мог, конечно и я как-то ступить, тупануть. Но, вроде, все правильно было.
Может надо было по 3-х свечному паттерну только делать. И не подмешивать туда 2-х и 4-х. Не знаю.
Года потора назад. Если найду, то покажу, что за зверь.
Нашел. Ничего тут не понять, кроме того, что он находит суперочевидные, в огромной вероятностью паттерны (несколько свечей вверх или несколько вниз). Практически детерминированные события. Что я сделать могу простыми индикаторами тренда. В общем либо идея плоха, либо реализация. Либо одно из двух. :)
Поиск произвольных паттернов:
Выделить паттерн прямоугольником, и сравнить как на истории вела себя цена в аналогичной ситуации.
Автор: Igor Zakharov