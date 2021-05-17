Продавец... - страница 2

Vladimir Karputov:

Подождать дня два (

  • возможно проверка на стороне PayPal - например не всё там заполнили в профиле на PayPal 
  • или временный сбой с платёжной системой MasterCard или Visa

ок, спасибо!

я там карту банковскую не привязал

до сих пор репку чешу, может быть из-за этого?

 
PayPal уже как минимум пол-года ужесточила требования. Нельзя относится с халатностью к платёжным данным. Срочно исправляйтесь :)

 
то есть карту нужно привязывать?

нигде не могу прочитать об этом конкретно

 
Когда у меня были проблемы с ПП, я писал им, а не тут. И все решилось за 3 минуты.

 
если нужно привязывать карту, во избежание сбоев по платежам, и тут


нужно отразить

только пока не понятно - а реально ли нужно?

 
а какие там способы платежей поддерживаются?
