как правильно прочитать график прибыли из тестера

Новый комментарий
 
пилавот, собственно, зеленая пила над синей линией баланса. О чем может говорить? куда смотреть в первую очередь для оптимизации? Раньше встречался только с пилой вниз. Она для меня более понятна. Может с такой кто встречался?
[Удален]  
mkron:
вот, собственно, зеленая пила над синей линией баланса. О чем может говорить? куда смотреть в первую очередь для оптимизации? Раньше встречался только с пилой вниз. Она для меня более понятна. Может с такой кто встречался?

Это "пила" - эквити. А показывает она в данном случае упущенную прибыль. Копать нужно в сторону своевременного закрытия позиций.

 
Сергей Таболин:

Это "пила" - эквити. А показывает она в данном случае упущенную прибыль. Копать нужно в сторону своевременного закрытия позиций.

Спасибо 
 
mkron:
вот, собственно, зеленая пила над синей линией баланса. О чем может говорить? куда смотреть в первую очередь для оптимизации? Раньше встречался только с пилой вниз. Она для меня более понятна. Может с такой кто встречался?

Интресный советник. Много упущенной прибыли.

 

как то так должно работать

 
НУ так трейлинг стоп работает. Только Странно что есть ордера, которые были в плюсе но закрылись в минус. 
 
Dmitiry Ananiev:
НУ так трейлинг стоп работает. Только Странно что есть ордера, которые были в плюсе но закрылись в минус. 

То были не ордера, а позиции, ордера не могут быть в плюсе или минусе. То, что так происходит с закрытие, то скорее всего стоит длинный трал

 
разобрался. Сие есть результат проставления в тестере галочки в квадратике "прибыль в пипсах для ускорения расчетов". как только галочку снял - все пришло в норму - советник сливает, хвосты все вниз!)))
 
mkron:
разобрался. Сие есть результат проставления в тестере галочки в квадратике "прибыль в пипсах для ускорения расчетов". как только галочку снял - все пришло в норму - советник сливает, хвосты все вниз!)))

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы

fxsaber, 2020.01.11 21:41

Чтобы в режиме по пипсам получить грааль, закрывайте убыточные позиции одним маркетом на весь объем позиции, а прибыльные - скопом по 0.01 лота.

Пример.

#include <MT4Orders.mqh>

#define Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

const bool Init = EventSetTimer(100);

void OnTimer()
{
  while (OrdersTotal())
    if (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS))
      OrderClose(OrderTicket(), (OrderProfit() > 0) ? 0.01 : OrderLots(), OrderClosePrice(), 0);
      
  OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, 0);
}


Результат

Новый комментарий