как правильно прочитать график прибыли из тестера
- Uladzimir Izerski page
- Мультитаймфреймовые индикаторы
- Верить ли тестеру??
вот, собственно, зеленая пила над синей линией баланса. О чем может говорить? куда смотреть в первую очередь для оптимизации? Раньше встречался только с пилой вниз. Она для меня более понятна. Может с такой кто встречался?
Это "пила" - эквити. А показывает она в данном случае упущенную прибыль. Копать нужно в сторону своевременного закрытия позиций.
Это "пила" - эквити. А показывает она в данном случае упущенную прибыль. Копать нужно в сторону своевременного закрытия позиций.
вот, собственно, зеленая пила над синей линией баланса. О чем может говорить? куда смотреть в первую очередь для оптимизации? Раньше встречался только с пилой вниз. Она для меня более понятна. Может с такой кто встречался?
Интресный советник. Много упущенной прибыли.
НУ так трейлинг стоп работает. Только Странно что есть ордера, которые были в плюсе но закрылись в минус.
То были не ордера, а позиции, ордера не могут быть в плюсе или минусе. То, что так происходит с закрытие, то скорее всего стоит длинный трал
разобрался. Сие есть результат проставления в тестере галочки в квадратике "прибыль в пипсах для ускорения расчетов". как только галочку снял - все пришло в норму - советник сливает, хвосты все вниз!)))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы
fxsaber, 2020.01.11 21:41
Чтобы в режиме по пипсам получить грааль, закрывайте убыточные позиции одним маркетом на весь объем позиции, а прибыльные - скопом по 0.01 лота.
Пример.
#include <MT4Orders.mqh> #define Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) const bool Init = EventSetTimer(100); void OnTimer() { while (OrdersTotal()) if (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS)) OrderClose(OrderTicket(), (OrderProfit() > 0) ? 0.01 : OrderLots(), OrderClosePrice(), 0); OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, 0); }
Результат
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования