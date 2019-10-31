Горячие кнопки мт5
Можно ли в мт5 приделать горячие клавиши,например покупка продажа.Сейчас только мышкой(пользуюсь)
Если есть ,дайте описание я найти не могу.
это можно сделать через обработчик события OnChartEvent например так:
void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)
{
if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)
{
if(int(lparam)==Hotkey_Buy)
{
TradeBuy(Lot_Default,false);
UpdateStatus();
}
if(int(lparam)==Hotkey_Sell)
{
TradeSell(Lot_Default,false);
UpdateStatus();
}
if(int(lparam)==Hotkey_Close)
{
TradeCloseAll(false);
UpdateStatus();
}
}
}
то есть сделать можно,на любую кнопку?
предварительно нужно задать коды кнопок например:
input int Hotkey_Sell =219;
input int Hotkey_Buy =221;
input int Hotkey_Close =220;
да на любую кроме системных комбинаций конечно
Понятно,попробую разобраться.
Приведите пример, на что не получиться "зацепить"
я сам не проверял, но наверное нельзя использовать кнопку win, esc и т.п.
и наверное нежелательно конфликтовать со стандартными комбинациями МТ5:
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/start_advanced/hotkeys
можно задействовать shift и ctrl с помощью:
if((TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT)&0x80)!=0)
Можно наделать скриптов и уже на скрипт ставить горячую клавишу.
а что быстрее получиться?...и главное лучше?...как думаете...или и так и так можно
знаю что скрипт срабатывает один раз вроде, или нет?
По скорости выполнения одинаково. Здесь разница в другом.
В случае с экспертом нужно прикрепить эксперт к каждому графику, на котором планируется использование горячей клавиши, а в случае со
скриптом - нет, вообще ничего прикреплять не нужно. Какой график активен, там скрипт и будет вызван.
знаю что скрипт срабатывает один раз вроде, или нет?
Так на одно нажатие клавиши ведь и не требуется дву- или более кратное срабатывание. Нажали клавишу - скрипт отработал и выгрузился. Нужно еще - снова нажали.
