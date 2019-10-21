Может ли в СИГНАЛАХ параметр "мах загрузка депозита" быть более 100% ?... - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По идее, учитывая то, что депозит - вполне конкретная величина, а не резиновая, открыть позиции на сумму более размера депозита, т.е. в долг, не получится...
Но здесь желательно знать сам расчет этого параметра...
Открытие позиций в подобных случаях происходит не в долг, а на свободные средства, образованные с прибыли открытых ранее позиций. (и которые продолжают быть открытыми)
Внимательно посмотрите и проанализируйте, какая вырисовывается ситуация на приведенной мною картинке.
Поэтому и в этом случае будет правильный ответ: может.
Здесь немного другая проблема!
Если показатель "мах загрузка СРЕДСТВ" покажет приближение к 100%, то это будет ОДНОЗНАЧНО говорить о повышенных рисках, и что Трейдер грузит советник "на всю котлету"...
А показатель "мах загрузка депозита" о повышенных рисках ничего определенного не говорит - слишком много разных тонкостей в конкретных ситуациях...
Здесь немного другая проблема!
Если показатель "мах загрузка СРЕДСТВ" покажет приближение к 100%, то это будет ОДНОЗНАЧНО говорить о повышенных рисках, и что Трейдер грузит советник "на всю котлету"...
А показатель "мах загрузка депозита" о повышенных рисках ничего определенного не говорит - слишком много разных тонкостей в конкретных ситуациях...
Ищите проблему , где её нет. Все знают, что это и как лучше делать. Ну вам нравиться рисковать 1% , торгуйте так. Другим интересно 25-40% , их дело
Вы не правы, Коллега!
Разговор не обо мне лично, а об эффективности сервиса СИГНАЛЫ, где каждый Инвестор имеет право на информацию о рисках предлагаемых сигналов.
Вы не правы, Коллега!
Разговор не обо мне лично, а об эффективности сервиса СИГНАЛЫ, где каждый Инвестор имеет право на информацию о рисках предлагаемых сигналов.
Здесь немного другая проблема!
Если показатель "мах загрузка СРЕДСТВ" покажет приближение к 100%, то это будет ОДНОЗНАЧНО говорить о повышенных рисках, и что Трейдер грузит советник "на всю котлету"...
А показатель "мах загрузка депозита" о повышенных рисках ничего определенного не говорит - слишком много разных тонкостей в конкретных ситуациях...
Мой ответ был на поставленный вопрос в заголовке этой ветки. Далее я дал ответ на уточнённый вопрос с заменой "депозит" на "средства".
Теперь вы меняете саму суть вопроса. Но в этом случае нет однозначной определённости. Для того, чтобы было это самое "однозначно", прежде надо иметь (или постулировать) определение "нормального риска", относительно которого и можно будет говорить "о повышенных рисках". Пока нет однозначного определения "нормального риска", нельзя однозначно говорить "о повышенных рисках".
Мой ответ был на поставленный вопрос в заголовке этой ветки. Далее я дал ответ на уточнённый вопрос с заменой "депозит" на "средства".
Теперь вы меняете саму суть вопроса. Но в этом случае нет однозначной определённости. Для того, чтобы было это самое "однозначно", прежде надо иметь (или постулировать) определение "нормального риска", относительно которого и можно будет говорить "о повышенных рисках". Пока нет однозначного определения "нормального риска", нельзя однозначно говорить "о повышенных рисках".
Все это очень познавательно, но прокомментируйте о чем говорит цифра = 165% в показателе "мах загрузка депозита"?... ( сигнал был на 1-й стр, но потом удален)...
Я это дело не отслеживаю. Для меня это не представляет интереса.
Но ситуации могут быть разные.
Например, на представленной мною картинке загрузка составляет 220.6%
.И я совершенно не считаю, что ситуация плоха ;)
Я это дело не отслеживаю. Для меня это не представляет интереса.
Но ситуации могут быть разные.
Например, на представленной мною картинке загрузка составляет 220.6%
.И я совершенно не считаю, что ситуация плоха ;)
Я абсолютно с Вами согласен! Показатель НИ О ЧЕМ не говорит! И вот в этом и есть СУТЬ опроса... Таких показателей быть не должно!
Информация от показателя должна давать ясную картину: сигнал рискованный или нормальный, прибыльный или убыточный, перспективный или отстой...
А Ваши 220% - пудрят мозги ВСЕМ, и где даже АВТОР сигнала не уверен, что показывает данный показатель...
Я абсолютно с Вами согласен! Показатель НИ О ЧЕМ не говорит! И вот в этом и есть СУТЬ опроса... Таких показателей быть не должно!
Информация от показателя должна давать ясную картину: сигнал рискованный или нормальный, прибыльный или убыточный, перспективный или отстой...
А Ваши 220% - пудрят мозги ВСЕМ, и где даже АВТОР сигнала не уверен, что показывает данный показатель...
при чём здесь мои 220% ?