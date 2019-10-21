Может ли в СИГНАЛАХ параметр "мах загрузка депозита" быть более 100% ?... - страница 2

[Удален]  
Serqey Nikitin:

По идее, учитывая то, что депозит - вполне конкретная величина, а не резиновая, открыть позиции на сумму более размера депозита, т.е. в долг, не получится...

Но здесь желательно знать сам расчет этого параметра...

Открытие позиций в подобных случаях происходит не в долг, а на свободные средства, образованные с прибыли открытых ранее позиций. (и которые продолжают быть открытыми)

 
Олег avtomat:

Внимательно посмотрите и проанализируйте, какая вырисовывается ситуация на приведенной мною картинке.


Поэтому и в этом случае будет правильный ответ: может.

Здесь немного другая проблема!

Если показатель "мах загрузка СРЕДСТВ" покажет приближение к 100%, то это будет ОДНОЗНАЧНО говорить о повышенных рисках, и что Трейдер грузит советник "на всю котлету"...

А показатель "мах загрузка депозита" о повышенных рисках ничего определенного не говорит - слишком много разных тонкостей в конкретных ситуациях...

[Удален]  
Ищите проблему , где её нет. Все знают, что это и как лучше делать. Ну вам нравиться рисковать 1% , торгуйте так. Другим интересно 25-40% , их дело
 
Vladimir Baskakov:
Ищите проблему , где её нет. Все знают, что это и как лучше делать. Ну вам нравиться рисковать 1% , торгуйте так. Другим интересно 25-40% , их дело

Вы не правы, Коллега! 

Разговор не обо мне лично, а об эффективности сервиса СИГНАЛЫ, где каждый Инвестор имеет право на информацию о рисках предлагаемых сигналов.

[Удален]  
Да разберутся, я думаю, нет там дураков с 1000$
[Удален]  
Мой ответ был на поставленный вопрос в заголовке этой ветки. Далее я дал ответ на уточнённый вопрос с заменой "депозит" на "средства".

Теперь вы меняете саму суть вопроса. Но в этом случае нет однозначной определённости. Для того, чтобы было это самое "однозначно", прежде надо иметь (или постулировать) определение "нормального риска", относительно которого и можно будет говорить "о повышенных рисках". Пока нет однозначного определения "нормального риска", нельзя однозначно говорить "о повышенных рисках".

 
Все это очень познавательно, но прокомментируйте о чем говорит цифра = 165% в показателе "мах загрузка депозита"?... ( сигнал был на 1-й стр, но потом удален)...
[Удален]  
Я это дело не отслеживаю. Для меня это не представляет интереса.

Но ситуации могут быть разные.


Например, на представленной мною картинке загрузка составляет 220.6%

 

.

И я совершенно не считаю, что ситуация плоха ;)
 
Я абсолютно с Вами согласен!  Показатель НИ О ЧЕМ не говорит!  И вот в этом и есть СУТЬ опроса...  Таких показателей быть не должно!

Информация от показателя должна давать ясную картину: сигнал рискованный или нормальный, прибыльный или убыточный, перспективный или отстой...

А Ваши 220% - пудрят мозги ВСЕМ, и где даже АВТОР сигнала не уверен, что показывает данный показатель...

[Удален]  
при чём здесь мои 220% ?

