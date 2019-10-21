Может ли в СИГНАЛАХ параметр "мах загрузка депозита" быть более 100% ?...

Serqey Nikitin:
  • Не может
  • Может
  • Затрудняюсь с ответом
По идее, учитывая то, что депозит - вполне конкретная величина, а не резиновая, открыть позиции на сумму более размера депозита, т.е. в долг, не получится...

Но здесь желательно знать сам расчет этого параметра...

 
Ужас, столько лет на форе, пеарит себя как учителя и трейдера и до сих пор не знает как загрузка депозита рассчитывается.
 
TheXpert:
Вы знаете, действительно "УЖАС"... Всегда считал , что торговля в долг на форексе - не возможна!
 
а где формула от метаквотов, как этот показатель считается?

почему ссылки на формулу нету со страницы "риски. загрузка депозита"?

да и вообще, неплохо было бы сделать faq по всем терминам , встречающимся в сервисе "сигналы", и в левой части окна, под фильтром, разместить ссылку на этот фак.
Конечно же, может.

давал ссылку на свой пост с этим примером на другом форуме, но оперативно здесь удалили... видать с ними у MQ нелады... не знал.

 
Олег avtomat:

Вас, батенька, опять не туда понесло. Не баланс надо обводить, а средства. Так что, чуда вы не показали.

 
Serqey Nikitin:

Есть такое дело кое где. Точно от чего зависит не знаю. Дело такое: открываешь бай на всю, он на самый мизер выходит в прибыль (важен сам факт прибыли, а не ее величина), вот тут можно открыть селл объемом в два раза больше.

Загрузка это маржа, только в процентах
 
Олег avtomat:

Так может быть более грамотным была бы формулировка: "мах загрузка СРЕДСТВ"... ?  

В этом случае показатель точно был бы менее 100%... , что вполне соответствует действительному положению дел...

Serqey Nikitin:

Внимательно посмотрите и проанализируйте, какая вырисовывается ситуация на приведенной мною картинке.

Баланс: 5140.12

Свободно: 2438.99  А это составляет разницу между Средства (13779.59) и Залог (11340.60)

Прибыль: 8639.47

Таким образом, если текущая прибыль снизится, например, до 6000, то Средства окажутся меньше Залога. 

При этом Уровень будет меньше 100, а графа Свободно будет отрицательной.

Поэтому и в этом случае будет правильный ответ: может.

