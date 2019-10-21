Может ли в СИГНАЛАХ параметр "мах загрузка депозита" быть более 100% ?...
- Не может29% (2)
- Может57% (4)
- Затрудняюсь с ответом14% (1)
По идее, учитывая то, что депозит - вполне конкретная величина, а не резиновая, открыть позиции на сумму более размера депозита, т.е. в долг, не получится...
Но здесь желательно знать сам расчет этого параметра...
Ужас, столько лет на форе, пеарит себя как учителя и трейдера и до сих пор не знает как загрузка депозита рассчитывается.
почему ссылки на формулу нету со страницы "риски. загрузка депозита"?
да и вообще, неплохо было бы сделать faq по всем терминам , встречающимся в сервисе "сигналы", и в левой части окна, под фильтром, разместить ссылку на этот фак.
Конечно же, может.
.
ps
давал ссылку на свой пост с этим примером, но оперативно здесь удалили... видать с ними у MQ нелады... не знал.
Вас, батенька, опять не туда понесло. Не баланс надо обводить, а средства. Так что, чуда вы не показали.
По идее, учитывая то, что депозит - вполне конкретная величина, а не резиновая, открыть позиции на сумму более размера депозита, т.е. в долг, не получится...
Но здесь желательно знать сам расчет этого параметра...
Есть такое дело кое где. Точно от чего зависит не знаю. Дело такое: открываешь бай на всю, он на самый мизер выходит в прибыль (важен сам факт прибыли, а не ее величина), вот тут можно открыть селл объемом в два раза больше.
Конечно же, может.
.
ps
давал ссылку на свой пост с этим примером на другом форуме, но оперативно здесь удалили... видать с ними у MQ нелады... не знал.
Так может быть более грамотным была бы формулировка: "мах загрузка СРЕДСТВ"... ?
В этом случае показатель точно был бы менее 100%... , что вполне соответствует действительному положению дел...
Так может быть более грамотным была бы формулировка: "мах загрузка СРЕДСТВ"... ?
В этом случае показатель точно был бы менее 100%... , что вполне соответствует действительному положению дел...
Внимательно посмотрите и проанализируйте, какая вырисовывается ситуация на приведенной мною картинке.
Баланс: 5140.12
Свободно: 2438.99 А это составляет разницу между Средства (13779.59) и Залог (11340.60)
Прибыль: 8639.47
Таким образом, если текущая прибыль снизится, например, до 6000, то Средства окажутся меньше Залога.
При этом Уровень будет меньше 100, а графа Свободно будет отрицательной.
.
Поэтому и в этом случае будет правильный ответ: может.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования