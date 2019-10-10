Торговый отчет Трейдера с реального счета - это... - страница 2

Georgiy Merts:

Я к этим выводам уже давно пришел.

Фриланс - по мне, так приносит больше проблем, чем дохода.


Как и в любой сфере просто надоедает делать то же самое постоянно одно и то же. 
А других идей заказов нет. Или они слишком сложные для меня. Или я просто уже устал учить что то новое.... 

Гораздо интереснее воплощать свои безумные идеи. ...... меньше стресса и никто не даст по рукам....
 
Serqey Nikitin:

Большинство трейдеров, требуя реальный отчет, уверены, что это полностью проясняет картину по данному Трейдеру...

На самом деле, реальный отчет - это МАЛЕНЬКИЙ кусочек пазла, который не может показать ВСЕГО пазла, как бы этого не хотелось... 

Сергей, "маленький кусочек" — это если время жизни предъявляемой истории торгов мало. Например, три месяца — это мало.
А вот если человек предъявил вот такую вот историю прироста баланса:

За два года !
К такому трейдеру уже можно прислушиваться и не игнорировать его как выскочку и трепло.
Каждое слово, высказанное таким трейдером, — на вес золота.

 
Victor Ziborov:

Смешно!  Хвалиться отчетом, который дает по 5% в месяц, это вообще не уметь торговать! Но делать на этом выводы, что "можно прислушиваться" к такому трейдеру - это вообще цирк на проволке!...
Serqey Nikitin:
Смешно!  Хвалиться отчетом, который дает по 5% в месяц, это вообще не уметь торговать! Но делать на этом выводы, что "можно прислушиваться" к такому трейдеру - это вообще цирк на проволке!...
По-моему топику просто в кайф троллить
 
Serqey Nikitin:
Смешно!  Хвалиться отчетом, который дает по 5% в месяц, это вообще не уметь торговать! Но делать на этом выводы, что "можно прислушиваться" к такому трейдеру - это вообще цирк на проволке!...

Ну у Вас вообще никакого счёта нет! )))

Только старые демки в архиве и отчёты из тестера ))).

Всё в теории.

Человек молодец, за 2 с лишним года только один убыточный месяц. Спокойная, прибыльная торговля.

Вместо того, чтобы порадоваться за коллегу, Вы пытаетесь его обгадить.

Самому не противно от себя?

 
Boris Gulikov:

Человек молодец, за 2 с лишним года только один убыточный месяц. Спокойная, прибыльная торговля.


Да я все понимаю...   Человек старается - выпрыгивает из трусов... - это весело!

Но зачем показывать эти детские слезки?   Да еще делать из этого обобщающие выводы?  Сидел бы тихохонько... 

 
Serqey Nikitin:

Да я все понимаю...   Человек старается - выпрыгивает из трусов... - это весело!

Но зачем показывать эти детские слезки?   Да еще делать из этого обобщающие выводы?  Сидел бы тихохонько... 

Да нормальный счёт. У 99% трейдеров такого нет. Хоть и пиарится уже не в первый раз.

Кстати, сигнал не его.

Не очень понятно, для чего это ему.

Разогнать счёт любой дурак сможет, если повезёт. Но не продержится и несколько месяцев.

А 5% - по мне, так вообще норм на протяжении двух с лишним лет.

Только неизвестна максимальная просадка. Если просадка до 10%, то круто, а если 50%, - то печалька.

 
Boris Gulikov:

Только неизвестна максимальная просадка. Если просадка до 10%, то круто, а если 50%, - то печалька.

Только не надо муть городить...

Просадка легко регулируется - как объемом позиции, так и точностью открытия позиции и быстрым закрытием...   В торговой стратегии этот показатель вообще один из последних, если понимаешь о чем речь...

 
Serqey Nikitin:

Только не надо муть городить...

Просадка легко регулируется - как объемом позиции, так и точностью открытия позиции и быстрым закрытием...   В торговой стратегии этот показатель вообще один из последних, если понимаешь о чем речь...


При чём тут муть? )))

Теоретик, Вы наш.

Мне кажется, Вам порой лучше промолчать, чем что-то написать.

Ну это всё лирика конечно.

Сергей, цель опроса какова?

Показать, что реальный мониторинг, - это фигня, а отчёт из тестера, - это то, что должно привлечь ваших потенциальных учеников как мух на ...вно?

Или какая-то иная?

 
Boris Gulikov:

При чём тут муть? )))


Сергей, цель опроса какова?

Для Тупых повторяю...

Реальный отчет - это кусочек пазла, по которому не возможно построить ВСЮ КАРТИНУ в целом...

