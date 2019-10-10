Торговый отчет Трейдера с реального счета - это... - страница 2
Я к этим выводам уже давно пришел.
Фриланс - по мне, так приносит больше проблем, чем дохода.
Большинство трейдеров, требуя реальный отчет, уверены, что это полностью проясняет картину по данному Трейдеру...
На самом деле, реальный отчет - это МАЛЕНЬКИЙ кусочек пазла, который не может показать ВСЕГО пазла, как бы этого не хотелось...
Сергей, "маленький кусочек" — это если время жизни предъявляемой истории торгов мало. Например, три месяца — это мало.
А вот если человек предъявил вот такую вот историю прироста баланса:
За два года !
К такому трейдеру уже можно прислушиваться и не игнорировать его как выскочку и трепло.
Каждое слово, высказанное таким трейдером, — на вес золота.
Смешно! Хвалиться отчетом, который дает по 5% в месяц, это вообще не уметь торговать! Но делать на этом выводы, что "можно прислушиваться" к такому трейдеру - это вообще цирк на проволке!...
Ну у Вас вообще никакого счёта нет! )))
Только старые демки в архиве и отчёты из тестера ))).
Всё в теории.
Человек молодец, за 2 с лишним года только один убыточный месяц. Спокойная, прибыльная торговля.
Вместо того, чтобы порадоваться за коллегу, Вы пытаетесь его обгадить.
Самому не противно от себя?
Человек молодец, за 2 с лишним года только один убыточный месяц. Спокойная, прибыльная торговля.
Да я все понимаю... Человек старается - выпрыгивает из трусов... - это весело!
Но зачем показывать эти детские слезки? Да еще делать из этого обобщающие выводы? Сидел бы тихохонько...
Да нормальный счёт. У 99% трейдеров такого нет. Хоть и пиарится уже не в первый раз.
Кстати, сигнал не его.
Не очень понятно, для чего это ему.
Разогнать счёт любой дурак сможет, если повезёт. Но не продержится и несколько месяцев.
А 5% - по мне, так вообще норм на протяжении двух с лишним лет.
Только неизвестна максимальная просадка. Если просадка до 10%, то круто, а если 50%, - то печалька.
Только неизвестна максимальная просадка. Если просадка до 10%, то круто, а если 50%, - то печалька.
Только не надо муть городить...
Просадка легко регулируется - как объемом позиции, так и точностью открытия позиции и быстрым закрытием... В торговой стратегии этот показатель вообще один из последних, если понимаешь о чем речь...
При чём тут муть? )))
Теоретик, Вы наш.
Мне кажется, Вам порой лучше промолчать, чем что-то написать.
Ну это всё лирика конечно.
Сергей, цель опроса какова?
Показать, что реальный мониторинг, - это фигня, а отчёт из тестера, - это то, что должно привлечь ваших потенциальных учеников как мух на ...вно?
Или какая-то иная?
Сергей, цель опроса какова?
Реальный отчет - это кусочек пазла, по которому не возможно построить ВСЮ КАРТИНУ в целом...