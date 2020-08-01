Ищу единомышленников из Беларуси. - страница 2
В мобильном терминале можно создавать группу или канал:
Если серьезно, то такие ветки (кто из какого города) тут были.
В англ части были ветки - "кто из какой страны".
Но такие ветки не приживаются. Например, есть ветки (из было две) на французском языке в англ части форума, но так как топик стартеры сразу с первого листа начинали себя рекламировать (свои возможности программистов во Фрилансе), то туда никто и не постил ...
ветки на других языках - тоже не приживаются, а превращаются во флуд (по этой же причине - коммерциализация).
Прижилась всего одна ветка - на индонезийском языке.
И там уже 473 листа, строжайшая дисциплина (и поэтому там и придраться не к чему), за которой они же и следят (чтобы не пиарили сигналы и так далее), и всегда есть активное обсуждение. Но у них специфика - у них есть сильные форекс форумы на их языке. То есть - они не с нуля, а просто пользователи тех их форумов перетекли в их ветку (от туда - сюда).
----------------
Если короче, то идеи собрать людей в одной ветке по языку или по стране проживания - всегда проваливались (независимо от того, чистые побуждения как вы сказали, или нет).
Такие ветки - это и есть большой хороший проект.
А ваша ветка - это просто объявление, которое можно дать, например, в газете "Из рук в руки" ...
Все это резонно, да, но опять же, я просто ищу людей. Я не планировал обсуждать все вопросы тут, на виду и чтобы эта ветка жила вечно. А уже собраться и обсуждать все можно как в телеге, так и тут создать закрытую беседу в сообщениях (благо функцию добавили)
Вот, что я имею ввиду) Ветка просто публичная, чтобы найти этих самых участников. Не собираюсь я флудить как некоторые и приглашать по 500 человек в обсуждение (которые прилично бесят уже и из которых до недавнего времени нельзя было отписываться не из мобильного терминала)
Вот везде на форуме вас вижу, пытаетесь всунуть свои никому не нужные 5 копеек, может не будете флудить в ветке?
сам это понимаюна год или регистрацию ухожу, всем спасибо
Всем привет.
Ищу более менее толковых программистов по MQL4 или MQL5 из Беларуси. Хочу найти людей похожих на себя, поддерживать связь, делиться идеями, подружиться, и, возможно, создать сообщество/команду для совместного создания реально мощных проектов. Аналитики, математики и даже психологи грезящие трейдингом тоже приветствуются. Отзовитесь в ЛС или в этой теме)
Рад буду знакомству . пишите в лч
Наши идеи схожи )))
Такие темы сносили не раз
А в чем проблема в этих темах? Единомышленники это хорошо, если конечно они действительно единомышленники :)))