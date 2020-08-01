Ищу единомышленников из Беларуси. - страница 2

В мобильном терминале можно создавать группу или канал:

Создать группу или канал в мобильном MetaTrader 5

 
Sergey Golubev:

Если серьезно, то такие ветки (кто из какого города) тут были.
В англ части были ветки - "кто из какой страны".

Но такие ветки не приживаются. Например, есть ветки (из было две) на французском языке в англ части форума, но так как топик стартеры сразу с первого листа начинали себя рекламировать (свои возможности программистов во Фрилансе), то туда никто и не постил ...
ветки на других языках - тоже не приживаются, а превращаются во флуд (по этой же причине - коммерциализация).

Прижилась всего одна ветка - на индонезийском языке.
И там уже 473 листа, строжайшая дисциплина (и поэтому там и придраться не к чему), за которой они же и следят (чтобы не пиарили сигналы и так далее), и всегда есть активное обсуждение. Но у них специфика - у них есть сильные форекс форумы на их языке. То есть - они не с нуля, а просто пользователи тех их форумов перетекли в их ветку (от туда - сюда).

----------------

Если короче, то идеи собрать людей в одной ветке по языку или по стране проживания - всегда проваливались (независимо от того, чистые побуждения как вы сказали, или нет).

Такие ветки - это и есть большой хороший проект.
А ваша ветка - это просто объявление, которое можно дать, например, в газете "Из рук в руки" ...

Все это резонно, да, но опять же, я просто ищу людей. Я не планировал обсуждать все вопросы тут, на виду и чтобы эта ветка жила вечно. А уже собраться и обсуждать все можно как в телеге, так и тут создать закрытую беседу в сообщениях (благо функцию добавили)

 
Vladimir Karputov:

В мобильном терминале можно создавать группу или канал:


Вот, что я имею ввиду) Ветка просто публичная, чтобы найти этих самых участников. Не собираюсь я флудить как некоторые и приглашать по 500 человек в обсуждение (которые прилично бесят уже и из которых до недавнего времени нельзя было отписываться не из мобильного терминала)

 
Denis Glaz:

Вот везде на форуме вас вижу, пытаетесь всунуть свои никому не нужные 5 копеек, может не будете флудить в ветке?

сам это понимаю

на год или регистрацию ухожу, всем спасибо
Denis Glaz:
Всем привет.

Ищу более менее толковых программистов по MQL4 или MQL5 из Беларуси. Хочу найти людей похожих на себя, поддерживать связь, делиться идеями, подружиться, и, возможно, создать сообщество/команду для совместного создания реально мощных проектов. Аналитики, математики и даже психологи грезящие трейдингом тоже приветствуются. Отзовитесь в ЛС или в этой теме)

Рад буду знакомству . пишите в лч 

Наши идеи схожи ))) 

 
Vladimir Baskakov:
Такие темы сносили не раз

А в чем проблема в этих темах? Единомышленники это хорошо, если конечно они действительно единомышленники :)))

