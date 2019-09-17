Помогите понять ошибку в тестере стратегий - страница 2

khorosh:
Максимальная просадка в отчёте это не максимальная просадка от одной сделки, а максимальная просадка от совокупности сделок. Допустим, если подряд 3 сделки закрылись по стоплоссу, вы что считаете что просадка не более одного стоплосса?
просадка и убыток не есть одно и то же
 
Renat Akhtyamov:
Разве кто спорит? У меня эксперт сам считает текущую максимальную  просадку и время когда она возникает. Это хорошо помогает при тестировании. Открываю график тестирования в этом месте, анализирую причины просадки и придумываю меры к её устранению.

 
Renat Akhtyamov:

Тестируете в каком режиме - "Все тики" или ?

Стоп ордеру выставляется путем модификации или ?

Ордер выставляется раз в сутки или ?

У меня сложилось впечатление, что стопы назначаются ордеру не сразу при открытии и возможен трал профита/убытка.

В ТС существует явная ошибка в логике, просто найдите её.

Все тики. 

Стопы выставляются сразу при открытии ордера. 

Ордер выставляется в соответствии с сигналом. Может и по 4-5 в сутки быть. 

Тралл отсутствует. 

 
khorosh:
Я думал что максимальная это - достигнутая в пике просадка. Относительная - соответственно усредненное по всем сделкам. Разве не так? Т.е. и максимальная и относительная просадка по эквити высчитывается по каждому ордеру имевшему какую  либо просадку, а в отчете указывается их общее значение? Какая разница между ними?

 

Пример теста

Как я говорил стоплосс строго ограничен. Выставляется при открытии ордера (не модификация после каких либо изменений, а сразу при установке). К примеру, при максимальной убыточной сделке -24.9 (стоплосс стоит на 20 пунктов, лот 0.1), каким образом абсолютная просадка (т.е. просадка ниже начального депо, т.е. ниже 1000$) могла оказаться больше чем -24.9$. 

 
Roman Fatkulin:

Вы поймите, стоплосс здесь не причём. Стоплосс может быть 5 пунктов, а максимальная просадка 1000 пунктов. Максимальная просадка образуется не одной сделкой, а совокупностью сделок.

 
khorosh:

Понял. Т.е. просадка считается по состоянию баланса. Я почему то думал что она считается по эквити, до фиксирования сл/тп. А оно во как. Век живи, век учись. Раньше не обращал внимания на данный элемент в тестировании. Спасибо. 

 
Roman Fatkulin:

Как раз по эквити. На показанном рисунке линии эквити не видно (она совпадает с линией баланса). И смысл рисунка был в другом: макс. просадка - это серия сделок, а не одна отдельно взятая сделка.

 
Roman Fatkulin:

Вообще-то считается по эквити, но не "до фиксирования сл/тп".

Когда эквити достигает какого-либо локального максимума, от него отсчитается насколько оно упадёт, т.е. до локального минимума. Эта величина сравнивается с предыдущей макс. просадкой и если текущая просадка больше предыдущей, то текущая максимальная просадка обновляется. И так повторяется на всём протяжении теста.

