технологически нельзя делать неправильно. Руками рыночный ордер можно выставить тоже только по текущей цене.
Но откроется такой ордер по цене котрая будет нужна Брокеру. Однако это не отменяет того что ордер может открыться как по текущей цене так и по лучшей цене так и по худьшей. А вот если приказ исполняется 10 секунд - бегите от такой конторы.
речь шла о запросе на выставление. Конечная цена открытой позиции уже складывается из множества факторов
Как то учитывается что между Ask и Bid есть спред, и что:
BUY открывается по Ask-у
SELL открывается по Bid-у
?
вот какая разница - если совершить покупку .
то откроется по Ask .
а по Bid Будет подсчитывать вашу прибыль(BUY или SELL - вы сразу в минусе)