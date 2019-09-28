Проблема с подтверждением шага работы
я думаю это из-за Value Added Tax
клиенты из EU?
Taras Slobodyanik:Один из США другой из Евросоюза
Как я понимаю, теперь на клиента переложили оплату сервиса и плюс добавили НДС.
https://www.mql5.com/ru/forum/322197/page5#comment_13211193
Хотелось бы услышать разъяснения от администрации.
Ну и может тогда снизить минимальную стоимость работы (продукта) на 10% ?
что за бред, не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани
- 2019.09.14
- www.mql5.com
Скоро наверное и с исполнителей налог брать будут
Запустили работу за 30$ затем заказчик добавил 10$
в итоге получаю за работу 30.12$
я понимаю что система скорей всего посчитала 40 - VAT - 10% но налог же вроде должен братся не с исполнителя а с заказчика
Двое моих клиентов не могут подтвердить начальный шаг работы, т.к. получают сообщение "недостаточно денег чтобы заплатить за работу"
Хотя на депозитах у обоих денег достаточно для этого.
В чем причина? Что теперь делать?