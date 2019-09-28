Проблема с подтверждением шага работы

Двое моих клиентов не могут подтвердить начальный шаг работы, т.к. получают сообщение "недостаточно денег чтобы заплатить за работу"

Хотя на депозитах у обоих денег достаточно для этого.

я думаю это из-за Value Added Tax

клиенты из EU?

 
Taras Slobodyanik:

Один из США другой из Евросоюза
 

Как я понимаю, теперь на клиента переложили оплату сервиса и плюс добавили НДС.

Хотелось бы услышать разъяснения от администрации.
Ну и может тогда снизить минимальную стоимость работы (продукта) на 10% ?

что за бред, не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани
Скоро наверное и с исполнителей налог брать будут
 

Запустили работу за 30$ затем заказчик добавил 10$

в итоге получаю за работу 30.12$

я понимаю что система скорей всего посчитала 40 - VAT - 10% но налог же вроде должен братся не с исполнителя а с заказчика

