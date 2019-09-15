Трал и Стоп MQL5. Help. - страница 2

Новый комментарий
[Удален]  
forex_neforex:

Да, это просто для того чтоы открыть много позиций и проверить, работает ли для всех позиций трал и стоп. Увы, так же. ( для одной. 

а он не чего! нужно просто под настроить 

ваш советник - его результат 

Снимок2

Снимок

Снимок3

он вначале не чего не открывает - а потом наверное у вас сигнал на покупку? и сам потом закрывает все и тестер отключается 

в файле с изменёнными настройками 

Файлы:
forex_neforex01.mq5  36 kb
 
Aleksandr Klapatyuk:

а он не чего! нужно просто под настроить 

ваш советник - его результат 

он вначале не чего не открывает - а потом наверное у вас сигнал на покупку? и сам потом закрывает все и тестер отключается 

в файле с изменёнными настройками 

он просто при запуске открывает позиции. )

спасибо,, щас гляну. 

 
эх(
[Удален]  
forex_neforex:
эх(

как то он у вас 

так работает

GBPUSDM30

Снимок08

если по умолчанию - у вас настройки не выставить

вот сам код настроек

//---
input double SL_Points = 2;
input double TrailP = 250;
int LotDigits; //initialized in OnInit
input int MagicNumber = 1006862;
input double TradeSize = 0.01;
input double MaxSpread = 1;
input int MaxSlippage = 3; //adjusted in OnInit
int MaxSlippage_;
int MaxOpenTrades = 2;
int MaxLongTrades = 2;
int MaxShortTrades = 2;
int MaxPendingOrders = 2;
bool Hedging = false;
int OrderRetry = 5; //# of retries if sending order returns error
int OrderWait = 5; //# of seconds to wait if sending order returns error
//+------------------------------------------------------------------+
 

Благодарю разработчика Vladimir Khlystov, за его код  

Советник cm_SL NL TP

Благодаря этому примеру, смог решить проблему с тралом и стопом. 

Советник cm_SL NL TP
Советник cm_SL NL TP
  • www.mql5.com
Советник работает только с тем инструментом в окне которого он установлен. Если нужно чтобы советник сопровождал все открываемые Вами позиции, то ставьте его на все инструменты по которым торгуете. Если у позиции уже открыт стоплосс в убыток (выше цены открытия для sell) и в параметрах установить стоплосс = 0 то стоплосс будет обнулен. Если же...
12
Новый комментарий