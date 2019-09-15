Трал и Стоп MQL5. Help. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, это просто для того чтоы открыть много позиций и проверить, работает ли для всех позиций трал и стоп. Увы, так же. ( для одной.
а он не чего! нужно просто под настроить
ваш советник - его результат
он вначале не чего не открывает - а потом наверное у вас сигнал на покупку? и сам потом закрывает все и тестер отключается
в файле с изменёнными настройками
а он не чего! нужно просто под настроить
ваш советник - его результат
он вначале не чего не открывает - а потом наверное у вас сигнал на покупку? и сам потом закрывает все и тестер отключается
в файле с изменёнными настройками
он просто при запуске открывает позиции. )
спасибо,, щас гляну.
эх(
как то он у вас
так работает
если по умолчанию - у вас настройки не выставить
вот сам код настроек
Благодарю разработчика Vladimir Khlystov, за его код
Советник cm_SL NL TP
Благодаря этому примеру, смог решить проблему с тралом и стопом.