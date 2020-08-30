Индикаторы: BreakOut space center projection - страница 2

живой результат


 

Это вчера

Это сегодня

Надо было брать нижний пробой

а не пробой на падение

 
Здравствуйте! 
А как сделать чтобы подкрашивания проталкивающих свечей было как у Вас на скринах? (бычьи - синим, медвежьи - красным)
 

Второй откат по золоту

 
dimanep:

Сигнал не появляется сам

Нажмите кнопку Projection

Нажмите на начало, центр пробоя или хвост свечи.

Затем выверете продолжение, центр пробоя или хвост свечи.

сайт удалили файл
позже загружу код как следует
 

Пару дней назад делал наметки

Вот что получилось

Да и теперь вы можете скачать индикатор подцветки на станице индикаторов BreakOut Space Fixation

По скрину я взяла все ближайшие начала от пустот вверх и провёл по фракталу волны.

Я уже показывал подобную читуацию ранее.


 

Можно приделать буферы к индикатору?
