Индикаторы: BreakOut space center projection

BreakOut space center projection:

Суть в том что пробои имеют пустоту между двумя прилегаюшими барами. Индикатор распознаёт такие пустоты и даёт возможность прокладывать по ним линии тренда. Это интересный и новый подход.

BreakOut space center projection

Центр гапа


Вот эта стратегия мне пока нравится

Брать начало у крупных пробоев и прокладывать линии по ближайшим фракталам

Наблюдать, и ожидать разварота


Скажите, сигнал появляется на закрытии свечи?

Индикатор перерисовывается?

 
Leonid Molchanov:

Сигнал не появляется сам

Нажмите кнопку Projection

Нажмите на начало, центр пробоя или хвост свечи.

