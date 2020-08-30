Индикаторы: BreakOut space center projection
Скажите, сигнал появляется на закрытии свечи?
Индикатор перерисовывается?
Leonid Molchanov:
Сигнал не появляется сам
Нажмите кнопку Projection
Нажмите на начало, центр пробоя или хвост свечи.
Затем выверете продолжение, центр пробоя или хвост свечи.
BreakOut space center projection:
Суть в том что пробои имеют пустоту между двумя прилегаюшими барами. Индикатор распознаёт такие пустоты и даёт возможность прокладывать по ним линии тренда. Это интересный и новый подход.
Автор: dimanep