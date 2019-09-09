Как реализовать массив ТАЙМФРЕЙМА в советнике MQL5 - страница 4

Поймите меня правильно сэт должен быть идентичным под четверку, я же не буду вносить все данные на дватцать пар в ручную, сэт я буду конвертировать с 5 на 4, вы не представляете сколько времени уйдет раз в две недели происходит оптимизация советника по двадцати парам..

 
Pul-Adgi Mo-UlStan:

Вы издеваетесь?

в четверке я с 2009 года использую вот это за четверку не говорите, там все ясно как белый день

Вы просто нервничаете от непонимания? У меня даже и в мыслях не было издеваться.

Как на mql4 получить значения индикатора на десяти барах?

Можете не отвечать.

Я тоже писал на mql4 и сейчас с успехом пишу на mql5, представьте уже не хочется возвращаться взад.

Ну если хотите массив, пусть будет массив.

ENUM_TIMEFRAMES mper[6]={PERIOD_CURRENT,PERIOD_M5,PERIOD_M15,PERIOD_M30,PERIOD_H1,PERIOD_H4};//массив таймфрейма
Но если вы не перебираете периоды из массива автоматом, то вам совсем не надо иметь 6 хендлов на 6 периодов.
 
Евра
Через цикл вы проводите аналогию, я понимаю ваш сарказм, но я не получил ответа от модератора.

Будет ли работать вот так?  Спрошу теперь у вас.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         Test.mq5 |
//|                        Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- input parameters

input int    Tfad1         = 2;        // TF ADX
input int    PerAdx1       = 14;       // ADX period   
//---
int Adx1=0;
ENUM_TIMEFRAMES   arr_tf[6]={PERIOD_CURRENT,PERIOD_M5,PERIOD_M15,PERIOD_M30,PERIOD_H1,PERIOD_H4};
int tf_ad1=0;      // variable for storing the handle's of the iADX indicator
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   tf_ad1=Tfad1;

   Adx1=iADX(_Symbol,arr_tf[tf_ad1],PerAdx1); if(Adx1==INVALID_HANDLE){printf("Error Adx indicator");return(INIT_FAILED);}  
   


return(INIT_SUCCEEDED);
  }
 
Yevhenii Levchenko:

А что значит "хэндл" в примере Владимира Карпутова? Вот эта строчка , например:

Зачем этот "хэндл"? Это только в мql5 ?

В MQL5 индикатор создаётся ОДИН раз. Результат создания индикатора - есть хэндл индикатора.

Хэндл индикатора: представьте, что внутри ядра терминала MetaTrader 5 есть база данных всех созданных индикаторов. Так вот хэндл - это как в базе данных ключ доступа к индикатору.


Хэндл создаём один раз в OnInit - если не удалось создать, то и советник не запустить, так как без индикатора нельзя будет работать - негде будет брать данные.

 
Владимир, внешние перменные не изменные их менять нельзя я прочитал гдето не помню уже в документации соответственно нужно делать зеркало в int OnInit(void), но зачем вгонять в цикл можете мне объяснить вы давно на МКЛ5, помогите разъяснением программистам с четверки где я не прав?

 
Pul-Adgi Mo-UlStan:

Владимир, внешние перменные не изменные их менять нельзя я прочитал гдето не помню уже в документации соответственно нужно делать зеркало в int OnInit(void), но зачем вгонять в цикл можете мне объяснить вы давно на МКЛ5, помогите разъяснением программистам с четверки где я не прав?

Какой цикл?

 
Vladimir Karputov:

Какой цикл?

  for(int i=0;i<3;i++)
     {
      //--- create handle of the indicator iADX
      int handle_iADX=iADX(Symbol(),arr_timeframes[i],14);
      //--- if the handle is not created 
      if(handle_iADX==INVALID_HANDLE)
        {
         //--- tell about the failure and output the error code 
         PrintFormat("Failed to create handle of the iADX indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                     Symbol(),
                     EnumToString(Period()),
                     GetLastError());
         //--- the indicator is stopped early 
         return(INIT_FAILED);
        }
        arr_handle_iADX[i]=handle_iADX;
     }
 
Не правда, вы в этом уверены?

 
Pul-Adgi Mo-UlStan:

Тю, так это же для Вас: я видел, что Вы пытаетесь работать с массивом таймфреймов и по нему пытались создать индикаторЫ. Если есть массив - значит по нему нужно пройтись. 

