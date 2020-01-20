Онлайн-хранилище MQL5 Storage. - страница 2
Файл не отправляется в хранилище((( после смены пароля
2019.09.06 17:18:20.945 Storage commit failed
Так это типичная проблема с рассинхронизаций версий файла на компе и в Хранилище (до чего важное и забавное название :))) )
Помогите найти и исправить
2020.01.19 16:08:53.273 Storage project 'TradingHelper' with the same name already exists
2020.01.19 16:08:53.273 Storage project 'TradingHelper' with the same name already exists
Кто-то другой уже создал проект с таким именем.
Кто-то другой уже создал проект с таким именем.
Кто создал проект с таким именем, если я не публиковал проект?
Проекты в разделяемой зоне (Shared Projects) уникальны в рамках всех пользователей.
Разделяемые проекты могут быть:
Если при создании проекта в разделяемом пространстве получаете сообщение, что такой проект уже существует, значит он уже кем-то создан и используется приватно или в групповом режиме.
В любой момент приватный проект может стать публичным или наоборот:
Поэтому его имя всегда уникально для всех.