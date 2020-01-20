Онлайн-хранилище MQL5 Storage. - страница 2

Походу, из-за комментариев?
 
AnatoliyFX5:

Файл не отправляется в хранилище((( после смены пароля


2019.09.06 17:18:20.945 Storage commit failed

Так это типичная проблема с рассинхронизаций версий файла на компе и в Хранилище (до чего важное и забавное название :)))   )

  1. копируем всю папку MQL5 в другое место
  2. Трем рабочую MQL5 и 
 

Помогите найти и исправить

2020.01.19 16:08:53.273 Storage project 'TradingHelper' with the same name already exists

Я не вижу в локальном и со стороны сервера для создания нового проекта с таким именем. 
 
Кто-то другой уже создал проект с таким именем.

 
Создать проект автоматически создает приватный, то есть я могу удалит как локальный, так и сервера и пересоздать с таким именем.
 
MetaQuotes:

Кто-то другой уже создал проект с таким именем.

Кто создал проект с таким именем, если я не публиковал проект?

 
AnatoliyFX5:

Кто создал проект с таким именем, если я не публиковал проект?

Проекты в разделяемой зоне (Shared Projects) уникальны в рамках всех пользователей.

Разделяемые проекты могут быть:

  • приватными, полностью личные
  • групповыми, видимы нескольким трейдерам
  • публичными, видимыми остальным

Если при создании проекта в разделяемом пространстве получаете сообщение, что такой проект уже существует, значит он уже кем-то создан и используется приватно или в групповом режиме.

В любой момент приватный проект может стать публичным или наоборот:

Поэтому его имя всегда уникально для всех.

