Создание собственного символа на FORTS
Кто знает как создается собственный символ в МТ5 на ФОРТС?
Да вроде как и обычные кастомные, я просто брал из группы ФОРТС за основу (чтобы свойства скопировались) и загружал данные.
Создаю, но вместо графика Ждите обновление на черном фоне
Sibiryak1964:Да это постоянно с любыми кастомными символами происходит. Вы где-то ошиблись скорее всего. Данные через формулу создаются или загружаются из файла?
Через формулу. В терминале AMP на CME делаю без проблем , а на ФОРТС нет
С формулой то висит то нормально показывается, я так и не понял от чего зависит...
Maxim Romanov:Название инструмента надо не в скобки, а в кавычки
Да вроде работает все. Единственное, чтобы формула заработала, пришлось в скобки название инструмента поставить. Параметры скопировал из одноименного фьючерса. Да, забыл, терминал 2135
Попробовал не получается. Терминал 2085. Завтра обновлю на 2135
Сбер/10 создает. SBRF-SBPR нет, хотя список выдает
Название инструмента надо не в скобки, а в кавычки
спасибо!
