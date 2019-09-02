експорт в файл - страница 3
Он создаётся, только в другом месте. Документацию почитайте, там написано, где именно. И ещё... Попробуйте удалить FILE_READ и проверьте результат.
Большое Вам спасибо !!!!
Спасибо, но у меня , почему-то, файл не создается. Когда же убираю "| FILE_COMMON " и остается : int file_handle = FileOpen(InpDirectoryName + "\\" + InpFileName, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_CSV , то файл создается, но результат в файл записивается "0".
Вот вариант когда за несколько секунд прошло 24 тика
и вот когда прошло 30 тиков и советник самостоятельно удалился с графика.
Где искать файл вам уже подсказали.
Ну зачем советовать заведомо бесполезные варианты? Вы советуете читать документацию, а сами её плохо читали.
Ну я то как-раз внимательно прочитал, потому и посоветовал. Правда, не знаю, что именно из этих двух советов помогло, по человек за что-то поблагодарил. :)
Если внимательно прочли, то должны понимать, что без флага FILE_READ каждый раз будет создаваться новый файл. А если в сочетании FILE_READ | FILE_WRITE новый файл будет создан только в случае отсутствия такового по указанному пути, но при открытии уже созданного файла файловый указатель установлен в начало файла и если его не сдвигать, то запись будет производиться поверх имеющихся данных. Поэтому удалять этот флаг в этом, конкретном случае абсолютно бесполезно.
Анекдот об армянской благодарности я рассказывать не буду. Достаточно длинный и с нецензурным выражением в итоге.
А где, по вашему, находится файловый указатель, когда вы открываете файл с флагами READ|WRITE? К сожалению, в текущей версии справки этой информации не нашёл, но ЕМНИП, он устанавливается в конец файла и новые данные дописываются туда, а не делается overwrite.
Не ссылайтесь на чужие языки, работайте с тем что есть. При открытии файла указатель всегда в начале. В документации полно таких недосказанных моментов, но ведь проверить не составляет труда.