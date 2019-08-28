Куда пропал мой аватар? - страница 2

Сергей Таболин:
Куда?

Аватар в лес убежал с луком)))

[Удален]  
)))))))))

Да ладно, аватарка - ж.р., а у меня уж пусть будет аватар ))))))))

 

Мальчишка -  тоже ж.р?

ПС: Аватар - это фильм такой.

[Удален]  
1. Это вопрос, пардон, от первоклашки )))

2. Да ну? Может там ещё и синие человечки бегают? ;)

[Удален]  

Не, это уже становится не смешно... 

Вчера не было только моего аватара, сегодня уже начали пропадать и другие, но не все...


[Удален]  
Удалил кэш картинок хрома, перегрузил браузер, вроде всё появилось. Посмотрим на долго ли...

 
Еще и поиск по сайту стал плохо работать, а сообщения на форуме в профиле у участников почти все пропали.
