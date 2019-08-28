Куда пропал мой аватар? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Куда?
Аватар в лес убежал с луком)))
Аватар в лес убежал с луком)))
)))))))))
Да ладно, аватарка - ж.р., а у меня уж пусть будет аватар ))))))))
Мальчишка - тоже ж.р?
ПС: Аватар - это фильм такой.
Мальчишка - тоже ж.р?
ПС: Аватар - это фильм такой.
1. Это вопрос, пардон, от первоклашки )))
2. Да ну? Может там ещё и синие человечки бегают? ;)
Не, это уже становится не смешно...
Вчера не было только моего аватара, сегодня уже начали пропадать и другие, но не все...
Не, это уже становится не смешно...
Вчера не было только моего аватара, сегодня уже начали пропадать и другие, но не все...
Удалил кэш картинок хрома, перегрузил браузер, вроде всё появилось. Посмотрим на долго ли...