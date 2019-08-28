Куда пропал мой аватар?
Куда?
А это тогда что?
А это тогда что?
вопрос был "куда", а не где он сейчас)
А у меня почему нет?
Это вопросы к Вашему браузеру, к его кешу, возможно к файерволу.
Так в том то и прикол. Комп вообще не включался с прошлой пятницы. Сегодня захожу - у всех аватарки есть, а моего нет. Хотя на главной странице он отображается...
Попробуйте заменить картинку - сначала другую поставить, а потом вернуть на старую.
Попробуйте заменить картинку - сначала другую поставить, а потом вернуть на старую.
Попробую...
Попробую...
Заменил, появилась... Но куда подевалась та, что была?.....
Куда?
Есть у вас там картинка.
Просто на некоторых браузерах некоторые картинки не отображаются (иногда ..).
Попробуйте удалить все временные файлы из браузера (подчистить), и если не отображается - перезагружайте страницу пока не отобразится.
Или смените браузер.
Например, я сейчас пощу с браузера K-Meleon (старый firefox) в Windows 10 (и все отображается).
Есть у вас там картинка.
Просто на некоторых браузерах некоторые картинки не отображаются (иногда ..).
Попробуйте удалить все временные файлы из браузера (подчистить), и если не отображается - перезагружайте страницу пока не отобразится.
Или смените браузер.
Например, я сейчас пощу с браузера K-Meleon (старый firefox) в Windows 10 (и все отображается).
За много лет это "иногда" случилось впервые. У меня хром. Вернул предыдущую - отображается. Но куда она пропадала???
Ну да ладно, спасибо )))
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования