Куда пропал мой аватар?

Куда?
 
Сергей Таболин:
А это тогда что?


 
Vladimir Karputov:

вопрос был "куда", а не где он сейчас)

Vladimir Karputov:

А у меня почему нет?


 
Сергей Таболин:

Это вопросы к Вашему браузеру, к его кешу, возможно к файерволу.

Vladimir Karputov:

Так в том то и прикол. Комп вообще не включался с прошлой пятницы. Сегодня захожу - у всех аватарки есть, а моего нет. Хотя на главной странице он отображается...


 
Сергей Таболин:

Попробуйте заменить картинку - сначала другую поставить, а потом вернуть на старую.

Vladimir Karputov:

Попробую...

Сергей Таболин:

Заменил, появилась... Но куда подевалась та, что была?.....

 
Сергей Таболин:
Куда?

Есть у вас там картинка.
Просто на некоторых браузерах некоторые картинки не отображаются (иногда ..).
Попробуйте удалить все временные файлы из браузера (подчистить), и если не отображается - перезагружайте страницу пока не отобразится.
Или смените браузер.

Например, я сейчас пощу с браузера K-Meleon (старый firefox) в Windows 10 (и все отображается).

Sergey Golubev:

За много лет это "иногда" случилось впервые. У меня хром. Вернул предыдущую - отображается. Но куда она пропадала???

Ну да ладно, спасибо )))

