Данные индикатора в другом окне. как?
TheXpert, 2019.08.23 16:53
indicator_separate_window
эквити рисуется в своем подокне, в индикаторном буфере, печатная информация в главном, или по желанию.
вообще не вижу проблемы
Будет типа как в индикаторах MACD, RSI ....
Благодарю, скорее всего по другому не получится ((
суть в том, что сам индикатор не только собирает статистику, но еще и отображает точки входа и уровни на самом графике в виде тех же индикаторов. как на скрине.
можно конечно прописать условие в самом индикаторе - он для главного окна, либо он для отображения текстовой информации либо он для отображения эквити
и открыв три окна разместить один индикатор на всех трех окнах с разными настройками.
в итоге все будет так как я хочу, однако
1 - будет трижды производиться одни и теже вычисления
2 - не будет четкой координации между тремя разными окнами - тоесть если изменил настройки в одном индикаторе, то в двух других их надо также изменять.
если же делать сепарат виндовс, то проблема с координацией отменяется, однако встает проблема отрисовки уровней на нескольких окнах одновременно.
есть вариант конечно передвать данные через текстовый файл, а систему смены основных настроек через глобальные переменные.
но это также даст лишь нагрузку на общую систему,
один индикатор пишет массивы в файл и передает через глоб переменные сигнал на чтение этого файла другим индикатором .. кароче такое не хочется делать..
imRodan: Буферов разве мало? Если индикатор ваш, разгоните информацию по ним и будет вам счастье.
можно применить шаблон чарта, который создаст 2 подокна и потом можно в каждом подокне с помощью графических обьектов добавить любую информацию в любое окно или подокно
можно такой шаблон сделать - на подокно сверху. и подокно снизу
или так можно:
но это в МТ4, в МТ5 не проверял
буферов много, вопрос в другом, все буфера отрисовываются на одном графике? вернее в одном подокне?
вы предлагаете графическими объектами - точками например рисовать несколько скользящих? тоесть на графике несколько сотен тысяч граф объектов?
я так то как раз наоборот хочу уйти от перегруженности.
вы предлагаете графическими объектами - точками например рисовать несколько скользящих?
по другому никак, индикаторные буфера привязаны к конкретному окну/подокну
но индикатор может на других чартах и окнах/подокнах создавать графические обьекты
если у Вас задача именно рисовать индикаторным буферами, тогда Ваша задача сводится к обмену данными между индикаторами
если задача рисовать на чарте, тогда можно вообще с помощью Canvas рисовать
ЗЫ: если использовать больше тысячи графических обьектов на чарте, то терминал будет подвисать при сдвиге чарта
ЗЫЗЫ: вот кстати, можно вообще на панельки вынести инфу, по моему довольно удобно и не трудозатратно, вот делал
https://www.mql5.com/ru/forum/277780код скорее всего и под MQL4 будет работать