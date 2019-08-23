Данные индикатора в другом окне. как? - страница 2

imRodan:
я догадывался что мир полон идиотов, но чтобы настолько - для меня новость.

да, думали вы один такой ?

постоянно появляются новые и новые

 
imRodan:
я догадывался что мир полон идиотов, но чтобы настолько - для меня новость.
Ничего себе "спасибо"...
 
Yevhenii Levchenko:
Ничего себе "спасибо"...

я задал вполне конкретные вопросы, и тут некоторых комментаторов понесло.. 

так что пожалуйста

 
Будет типа как в индикаторах MACD, RSI ....

 
Evgeny Belyaev:

Будет типа как в индикаторах MACD, RSI ....

Благодарю, скорее всего по другому не получится (( 

суть в том, что сам индикатор не только собирает статистику, но еще и отображает точки входа и уровни на самом графике в виде тех же индикаторов. как на скрине. 

можно конечно прописать условие в самом индикаторе - он для главного окна, либо он для отображения текстовой информации либо он для отображения эквити

и открыв три окна разместить один индикатор на всех трех окнах с разными настройками. 


в итоге все будет так как я хочу, однако 

1 - будет трижды производиться одни и теже вычисления

2 - не будет четкой координации между тремя разными окнами - тоесть если изменил настройки в одном индикаторе, то в двух других их надо также изменять. 

если же делать сепарат виндовс, то проблема с координацией отменяется, однако встает проблема отрисовки уровней на нескольких окнах одновременно. 


есть вариант конечно передвать данные через текстовый файл, а систему смены основных настроек через глобальные переменные

но это также даст лишь нагрузку на общую систему, 

один индикатор пишет массивы в файл и передает через глоб переменные сигнал на чтение этого файла другим индикатором .. кароче такое не хочется делать.. 

 

imRodan: Буферов разве мало? Если индикатор ваш, разгоните информацию по ним и будет вам счастье.

 

можно применить шаблон чарта, который создаст 2 подокна и потом можно в каждом подокне с помощью графических обьектов добавить любую информацию в любое окно или подокно

можно такой шаблон сделать - на подокно сверху. и подокно снизу


или так можно:


но это в МТ4, в МТ5 не проверял

 
Konstantin Nikitin:

imRodan: Буферов разве мало? Если индикатор ваш, разгоните информацию по ним и будет вам счастье.

буферов много, вопрос в другом, все буфера отрисовываются на одном графике? вернее в одном подокне?

 
Igor Makanu:

можно применить шаблон чарта, который создаст 2 подокна и потом можно в каждом подокне с помощью графических обьектов добавить любую информацию в любое окно или подокно

можно такой шаблон сделать - на подокно сверху. и подокно снизу


или так можно:


но это в МТ4, в МТ5 не проверял

вы предлагаете графическими объектами - точками например рисовать несколько скользящих? тоесть на графике несколько сотен тысяч граф объектов? 
я так то как раз наоборот хочу уйти от перегруженности.

 
imRodan:

вы предлагаете графическими объектами - точками например рисовать несколько скользящих?

по другому никак, индикаторные буфера привязаны к конкретному окну/подокну

но индикатор может на других чартах и окнах/подокнах создавать графические обьекты

если у Вас задача именно рисовать индикаторным буферами, тогда Ваша задача сводится к обмену данными между индикаторами 

если задача рисовать на чарте, тогда можно вообще с помощью Canvas рисовать



ЗЫ: если использовать больше тысячи графических обьектов на чарте, то терминал будет подвисать при сдвиге чарта

ЗЫЗЫ: вот кстати, можно вообще на панельки вынести инфу, по моему довольно удобно и не трудозатратно, вот делал

 https://www.mql5.com/ru/forum/277780

код скорее всего и под MQL4 будет работать
