Данные индикатора в другом окне. как?
Ну так ведь все графические объекты строятся с учётом хендла окна и номера подокна. Что-то я на вскидку не припомню ни одного без этих значений.
Вводите хендл любого другого окна и всё будет как по щучьему велению.
Ну так ведь все графические объекты строятся с учётом хендла окна и номера подокна. Что-то я на вскидку не припомню ни одного без этих значений.
Вводите хендл любого другого окна и всё будет как по щучьему велению.
это да, это просто, но как быть с линией эквити? как передать данные в другое окно?
Линия эквити - это буфер индикатора? Буфер отобразить в другом окне - никак. Пока единственное, что приходит на ум, вывести линию графическими объектами-точками.
indicator_separate_window
эквити рисуется в своем подокне, в индикаторном буфере, печатная информация в главном, или по желанию.
вообще не вижу проблемы
Привет, тестирую систему для Битка.
и данные статистики индикатор выводит в том же окне в котором этот индикатор наложен на график.
выглядит это вот так:
желтым справа - вывод необходимой статистики.
что естественно неудобно, так как для посделочной статы и нагладности роста эквити пришлось все выводить в CSV файл и анализировать уже там:
собственно такой вопрос - существует ли возможность отображения текстовой и графической (линии эквити) информации индикатором находящимся в одном окне, а вывод в другое окно. и если да, то каким образом?
заранее спасибо!
Чудо!
Ты уже выводишь в другое окно )))
Открой еще один график BTCUSD
