Данные индикатора в другом окне. как?

Новый комментарий
 

Привет, тестирую систему для Битка.
и данные статистики индикатор выводит в том же окне в котором этот индикатор наложен на график. 
выглядит это вот так: 
Вывод статистики на график


желтым справа - вывод необходимой статистики.

что естественно неудобно, так как для посделочной статы и нагладности роста эквити пришлось все выводить в CSV файл и анализировать уже там:

Стата в csv


собственно такой вопрос - существует ли возможность отображения текстовой и графической (линии эквити) информации индикатором находящимся в одном окне, а вывод в другое окно. и если да, то каким образом?


заранее спасибо!

 

Ну так ведь все графические объекты строятся с учётом хендла окна и номера подокна. Что-то я на вскидку не припомню ни одного без этих значений.

Вводите хендл любого другого окна и всё будет как по щучьему велению.

 
Alexey Viktorov:

Ну так ведь все графические объекты строятся с учётом хендла окна и номера подокна. Что-то я на вскидку не припомню ни одного без этих значений.

Вводите хендл любого другого окна и всё будет как по щучьему велению.

это да, это просто, но как быть с линией эквити? как передать данные в другое окно? 
 
imRodan:
это да, это просто, но как быть с линией эквити? как передать данные в другое окно? 

Линия эквити - это буфер индикатора? Буфер отобразить в другом окне - никак. Пока единственное, что приходит на ум, вывести линию графическими объектами-точками.

 

indicator_separate_window

эквити рисуется в своем подокне, в индикаторном буфере, печатная информация в главном, или по желанию.

вообще не вижу проблемы

 
Наверное можно как раз со "второго" окна брать некоторые данные в "первом" для вывода . Через ChartId или через String Symbol... Так нельзя?
 
imRodan:

Привет, тестирую систему для Битка.
и данные статистики индикатор выводит в том же окне в котором этот индикатор наложен на график. 
выглядит это вот так: 


желтым справа - вывод необходимой статистики.

что естественно неудобно, так как для посделочной статы и нагладности роста эквити пришлось все выводить в CSV файл и анализировать уже там:


собственно такой вопрос - существует ли возможность отображения текстовой и графической (линии эквити) информации индикатором находящимся в одном окне, а вывод в другое окно. и если да, то каким образом?


заранее спасибо!

Чудо!

Ты уже выводишь в другое окно )))

Открой еще один график BTCUSD

 
Sergey Chalyshev:

Чудо!

Ты уже выводишь в другое окно )))

Открой еще один график BTCUSD

Эврика! И котировки в цвет фона замазать ))
 
Yevhenii Levchenko:
Эврика! И котировки в цвет фона замазать ))
Соображаешь )))
 
imRodan:

заранее спасибо!

Пожалуйста 


Видишь суслика ?

А он есть ))

 
Sergey Chalyshev:

Пожалуйста 


Видишь суслика ?

А он есть ))

я догадывался что мир полон идиотов, но чтобы настолько - для меня новость.
123
Новый комментарий