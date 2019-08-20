Не копируются сделки - страница 2

Andrey Berezyuk:

в корневой папке взял папку logs. надеюсь это то что нужно 

Там логи с даты подписки на сигнал 
 
Andrey Berezyuk:

в корневой папке взял папку logs. надеюсь это то что нужно 

Да, вот ответ:

1       22:44:40.833    '1130971': Signal - signal subscription disabled, enable realtime subscription in 'Signals' settings


 
Marsel:

Да, вот ответ:


я же включал эти настройки в день подписки! получается просто месяц было выключено копирование
 
Andrey Berezyuk:
я же включал эти настройки в день подписки! получается просто месяц было выключено копирование

Всем спасибо за помощь!

