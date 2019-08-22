Можно ли подписать платный сигнал на демо счет ?
Если вы спрашиваете - можно ли бесплатно потестировать платный сигнал - то тут однозначно - нельзя (так как он платный).
Про платную подписку демо счетом на платный сигнал - тут уже спрашивали подобный вопрос, и я отвечал (то, что нашел по поиску в англ части
форума): пост
#3550
Если кратко, то сам я лично не проверял, но нашел ответ одного из админов, что демо счета могут подписываться на платные синалы (за деньги естественно).
Будете подписываться - делайте это прямо с Метатрейдера (сигнал можно найти по поиску в Метатрейдере).
Если вы спрашиваете - можно ли бесплатно потестировать платный сигнал - то тут однозначно - нельзя (так как он платный).
Про платную подписку демо счетом на платный сигнал - тут уже спрашивали подобный вопрос, и я отвечал (то, что нашел по поиску в англ части
форума): пост
#3550
Если кратко, то сам я лично не проверял, но нашел ответ одного из админов, что демо счета могут подписываться на платные синалы (за деньги естественно).
Будете подписываться - делайте это прямо с Метатрейдера (сигнал можно найти по поиску в Метатрейдере).
Здравствуйте. Подскажите, где кнопка поиска конкретного сигнала по части его названия в вкладке Сигналы? Может я не там ищу
Кнопка "Поиск" на форуме - правая верхняя часть. Используйте поиск. Сортируйте по нужным категориям (сигналы, форум, документация, маркет ...).
Кнопка "Поиск" на форуме - правая верхняя часть. Используйте поиск. Сортируйте по нужным категориям (сигналы, форум, документация, маркет ...).
Эта кнопка когда- нибудь работала? Вот ответ на все мои поиски- Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Эта кнопка когда- нибудь работала? Вот ответ на все мои поиски- Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Сначала хотя бы проверьте, а потом пишите. Вот пример поиска слова signal по сервису сигналы:
Эта кнопка когда- нибудь работала? Вот ответ на все мои поиски- Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.
У меня работает.
Но как я указывал выше (если вы знаете название сигнала и хотите подписаться или рассмотреть вопрос подписки) - искать лучше всего в поиске в самом Метатрейдере.
У меня работает.
Но как я указывал выше (если вы знаете название сигнала и хотите подписаться или рассмотреть вопрос подписки) - искать лучше всего в поиске в самом Метатрейдере.
вот-вот, про метатрейдер спрашивал. В метатрейдере где кнопка поиска по части названия сигнала в вкладе Сигналы?
вот-вот, про метатрейдер спрашивал. В метатрейдере где кнопка поиска по части названия сигнала в вкладе Сигналы?
В терминале поле поиска справа вверху.
Вводите текст -> результаты смотрите в окне "Инструменты" в нужной вкладке:
В терминале поле поиска справа вверху.
Вводите текст -> результаты смотрите в окне "Инструменты" в нужной вкладке:
спасибо, теперь нашел
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день!
Хочу протестировать сигнал сначала на демо счете. Можно ли подписать платный сигнал на демо счет ?