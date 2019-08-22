Можно ли подписать платный сигнал на демо счет ?

Новый комментарий
 

Добрый день!

Хочу протестировать сигнал сначала на демо счете. Можно ли подписать платный сигнал на демо счет ?

 

Если вы спрашиваете - можно ли бесплатно потестировать платный сигнал - то тут однозначно - нельзя (так как он платный).

Про платную подписку демо счетом на платный сигнал - тут уже спрашивали подобный вопрос, и я отвечал (то, что нашел по поиску в англ части форума): пост  #3550
Если кратко, то сам я лично не проверял, но нашел ответ одного из админов, что демо счета могут подписываться на платные синалы (за деньги естественно).

Будете подписываться - делайте это прямо с Метатрейдера (сигнал можно найти по поиску в Метатрейдере).

 
Sergey Golubev:

Если вы спрашиваете - можно ли бесплатно потестировать платный сигнал - то тут однозначно - нельзя (так как он платный).

Про платную подписку демо счетом на платный сигнал - тут уже спрашивали подобный вопрос, и я отвечал (то, что нашел по поиску в англ части форума): пост  #3550
Если кратко, то сам я лично не проверял, но нашел ответ одного из админов, что демо счета могут подписываться на платные синалы (за деньги естественно).

Будете подписываться - делайте это прямо с Метатрейдера (сигнал можно найти по поиску в Метатрейдере).

Здравствуйте. Подскажите, где кнопка поиска конкретного сигнала по части его названия в вкладке Сигналы? Может я не там ищу
 
Denis Nikolaev:
Здравствуйте. Подскажите, где кнопка поиска конкретного сигнала по части его названия в вкладке Сигналы? Может я не там ищу

Кнопка "Поиск" на форуме - правая верхняя часть. Используйте поиск. Сортируйте по нужным категориям (сигналы, форум, документация, маркет ...).

 
Vladimir Karputov:

Кнопка "Поиск" на форуме - правая верхняя часть. Используйте поиск. Сортируйте по нужным категориям (сигналы, форум, документация, маркет ...).

Эта кнопка когда- нибудь работала? Вот ответ на все мои поиски- Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.

 
Vladimir Kononenko:

Эта кнопка когда- нибудь работала? Вот ответ на все мои поиски- Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.

Сначала хотя бы проверьте, а потом пишите. Вот пример поиска слова signal по сервису сигналы:


 
Что я делаю не так?
 
Vladimir Kononenko:

Эта кнопка когда- нибудь работала? Вот ответ на все мои поиски- Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.

У меня работает.

Но как я указывал выше (если вы знаете название сигнала и хотите подписаться или рассмотреть вопрос подписки) - искать лучше всего в поиске в самом Метатрейдере.

 
Sergey Golubev:

У меня работает.

Но как я указывал выше (если вы знаете название сигнала и хотите подписаться или рассмотреть вопрос подписки) - искать лучше всего в поиске в самом Метатрейдере.

вот-вот, про метатрейдер спрашивал. В метатрейдере где кнопка поиска по части названия сигнала в вкладе Сигналы?

 
Denis Nikolaev:

вот-вот, про метатрейдер спрашивал. В метатрейдере где кнопка поиска по части названия сигнала в вкладе Сигналы?

В терминале поле поиска справа вверху.

Вводите текст -> результаты смотрите в окне "Инструменты" в нужной вкладке: 


 
Vladimir Karputov:

В терминале поле поиска справа вверху.

Вводите текст -> результаты смотрите в окне "Инструменты" в нужной вкладке: 


спасибо, теперь нашел

12
Новый комментарий