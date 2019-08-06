Как научить индикатор определять тренд?
есть ли какие-то не очень сложные способы научить индюка.
Надо сначала начать с определения, что такое тренд. Из этого определения уже можно будет сделать алгоритм. Задача не так проста, как может показаться на первый взгляд.
Предлагаю тут начать. Что вы считаете трендом? Сформулируйте определение.
есть ли какие-то не очень сложные способы научить индюка.
Самый простой - несколько средних цен за разный период времени. Грубо говоря, если средняя цена за короткий период времени ниже средней цены за длинный период времени, то тренд вниз; иначе - вверх... Так, наверно, проще всего
Это не тренд, это вообще не о чем не говорит.
Считаю автору не нужно идти по 100 раз пройденным ошибочным путям, которые ни к чему не приведут, пусть сразу начинает нормально работать.
Надо сначала начать с определения, что такое тренд. Из этого определения уже можно будет сделать алгоритм. Задача не так проста, как может показаться на первый взгляд.
Предлагаю тут начать. Что вы считаете трендом? Сформулируйте определение.
Хороший вопрос. Я хочу заложить в индюка примерно такую формулировку тренда: "Тренд это глобальное движение в бай или селл которое продолжается более 6, с учетом того, что цена проходит ежедневно минимум 50 пунктов по тренду"
Более 6 чего? Баров? Или это блоки по 50 пунктов? Если последнее, то это приходим к графику типа крестики-нолики. Хотя можно и на range-бары переложить такой подход.
Я только начинаю разбираться в программировании, пишу индикатор, но не могу научить его определять тренд. От тренда в индикаторе будет зависеть в какую сторону он будет строить коррекцию
Могу предложить воспользоваться стандартным индикатором MACD.
Если, например, три (или больше, подбирайте сами) смежных, рядом стоящих столбика диаграммы MACD всё время растут, считайте это трендом вверх или вниз:
Я только начинаю разбираться в программировании, пишу индикатор, но не могу научить его определять тренд. От тренда в индикаторе будет зависеть в какую сторону он будет строить коррекцию
В первую очередь - научиться определять тренд самому. Затем переложить своё знание в алгоритм для индюка.
В крайнем случае, честно попросить сообщество научить Вас определять тренд или дать Вам волшебный индикатор........
Могу предложить воспользоваться стандартным индикатором MACD.
Если, например, три (или больше, подбирайте сами) смежных, рядом стоящих столбика диаграммы MACD всё время растут, считайте это трендом вверх или вниз:
Я только начинаю разбираться в программировании, пишу индикатор, но не могу научить его определять тренд. От тренда в индикаторе будет зависеть в какую сторону он будет строить коррекцию
http://www.socd.univ.kiev.ua/sites/default/files/library/elopen/afanasev_v.n._yuzbashev_m.m._analiz_vremennyh_ryadov_i_prognozirovanie._2001.pdf
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования