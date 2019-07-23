Отключение автоторговли
Здравствуйте, подскажите как реализовать Отключение автоторговли при достижение указанной просадки.
при достижении указанной просадки через длл отжать конопку автоторговли, готовая функция управления кнопкой автоторговли тут где-то была
#property strict #include <WinUser32.mqh> #import "user32.dll" int GetAncestor(int hwnd,int gaFlags); #import void OnTick() { if(IsExpertEnabled()==true) { ExpertEnabled(false); } } void ExpertEnabled(bool Switch) // TRUE - включить эксперт, FALSE - отключить эксперт. { if(Switch == IsExpertEnabled()) return; int HandlWindow=WindowHandle(Symbol(),Period()); // Системный дескриптор окна. int HandlMT4=GetAncestor(HandlWindow,2); // Системный дескриптор окна МТ4. SendMessageA(HandlMT4,WM_COMMAND,33020,0); }
Выгрузить со всех графиков всех советников - таким образом советники перестанут торговать.
Или еще вот такой жесткий вариант ))) :
if (<целевая просадка>) TerminalClose(0);
ExpertRemove() получше будет)
Этот лучше:
При простой просадке хватит и терминал закрыть.
Коля не так страшен, как Стёпа Аутов.
Терминал закрыть а позиции оставить - вот идеал))
))))))))
Все это в ветку ЮМОР.
выставить флаг на разрешение торговли.
Посчитать просадку.
Если просадка достигнута то опускаем флаг. И не надо в терминале кнопки нажимать .
