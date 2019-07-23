Отключение автоторговли

Здравствуйте, подскажите как реализовать Отключение автоторговли при достижение указанной просадки.
 
при достижении указанной просадки через длл отжать конопку автоторговли, готовая функция управления кнопкой автоторговли тут где-то была

#property strict
#include <WinUser32.mqh>

#import "user32.dll"
int GetAncestor(int hwnd,int gaFlags);
#import
      
void OnTick()
  {
     if(IsExpertEnabled()==true)
        {
         ExpertEnabled(false);
        }
  }

void ExpertEnabled(bool Switch) // TRUE - включить эксперт, FALSE - отключить эксперт.
  {
   if(Switch == IsExpertEnabled()) return;
   int HandlWindow=WindowHandle(Symbol(),Period()); // Системный дескриптор окна.
   int HandlMT4=GetAncestor(HandlWindow,2); // Системный дескриптор окна МТ4.
   SendMessageA(HandlMT4,WM_COMMAND,33020,0);
  }
 
Выгрузить со всех графиков всех советников - таким образом советники перестанут торговать.

 

Или еще вот такой жесткий вариант ))) :

if (<целевая просадка>)
   TerminalClose(0);
 
ExpertRemove() получше будет)

 
Этот лучше:


 
Этот лучше:


Это когда Коля пришел))) 
При простой просадке хватит и терминал закрыть.

 
При простой просадке хватит и терминал закрыть.

Коля не так страшен, как Стёпа Аутов.

 
При простой просадке хватит и терминал закрыть.

Терминал закрыть а позиции оставить - вот идеал))

 
Терминал закрыть а позиции оставить - вот идеал))

))))))))
Все это в ветку ЮМОР.

 

выставить флаг на разрешение торговли.

Посчитать просадку. 

Если просадка достигнута то опускаем флаг. И не надо в терминале кнопки нажимать .

