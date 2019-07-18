10 свечей, после закрытия позиции - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, именно (-50)
Ну я же не вижу Ваш код.
Наверное цикл прекращается потому что закончились 10 свечей. Он же завершается по двум причинам: или закончились все наблюдаемые бары или встретился нужный бар.
Ну сделайте так, чтобы было понятней:
Ошибка как минимум тут:
Это не int, а datetime
Ошибка как минимум тут:
Это не int, а datetime
Пока от этого не может быть ошибки. Ошибка будет после 2038.01.19 03:14.
}
Пишет "Пока рановато" и открывает ордер. Не соблюдается (-50)
Cтранное дело... Значит колличество учитывается с лёгкостью, код всегда его видит. А вот свойство свечи (падающия или растущая) мимо "кассы", как будто есть какие-то приоритеты....
А тиковый объем не забыли учесть?
}
Пишет "Пока рановато" и открывает ордер. Не соблюдается (-50)
Ещ
ё ра
з
прочитайт
е сво
й коммен
т и подумайт
е, захочу ли я е
го читать.
Ещ
ё ра
з
прочитайт
е сво
й коммен
т и подумайт
е, захочу ли я е
го читать.
ну привык я так писать, извините уж.
А тиковый объем не забыли учесть?
Нет не учитываю. А в каком месте кода его учесть?
Да в принципе решил задачу таким образом. Проблема оказалась крайне банальна - дурацкие фигурные скобки (начало условий, конец), их надо было правильно расставить, а так многие варианты подходили. Всё ж спасибо всем тем, кто откликнулся помочь!
if ((up>=s2)&&(OrdersTotal() == 0))
{
if ((OrderSelect(OrdersHistoryTotal()-1,SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)==true))
{
datetime C=OrderCloseTime();
int h=iBarShift(Symbol3,PERIOD_M1,C);
Alert("КОЛ-ВО СВЕЧЕЙ ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ",h);
int g=(Close[i]-Open[i])/Point;
if ((h<=5)&&(g>=-20))
{
Alert("РАНОВАТО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!");
return(-1);
}
}
metka1();
}
Alexey Belyakov:
Да в принципе решил задачу таким образом. Проблема оказалась крайне банальна - дурацкие фигурные скобки (начало условий, конец), их надо было правильно расставить, а так многие варианты подходили. Всё ж спасибо всем тем, кто откликнулся помочь!
Вам же уже намекнули на неправильную вставку кода, который нечитаемый в таком виде. Ведь можно же уважать людей, которые вам помогают...
Я же в своём ответе в цитируемом вашем тексте вставил стилизированный при помощи Ctrl+< в редакторе ваш код с убранными пробелами между строк - и он уже не портянка, и выглядит читаемым.