потоки событий терминала. - страница 2
Роботы запускаются каждый в своем потоке, а вот события генерит терминал и роботу фиолетово, как он там их создает )) В одном потоке работают индикаторы на чарте.
Ну событие стакана я еще не успел проверить, а вот остальные похоже действительно полностью синхронны и идут друг за другом в потоке робота.
Стакан я не проверял, меня как-то давно интересовало, что будет, если робот не успеет отработать тик. Прервет ли работу функции следующий? Не прервет, можно в тике всю жизнь крутить бесконечный цикл )
Можно, но зато другие события заблокируются и не наступят пока цикл не остановить)(как мин. с OnTrade && OnTradeTransaction тестил)
Я делал роботов с бесконечными циклами (в OnTick ) и кнопками (контроль в OnChartEvent ). Кнопки работают (OBJ_BUTTON и нажатие клавиатуры), т.е. разрывать его не всегда обязательно. По крайне мере в билдах пятерки до 1900 (про последние не знаю) и в последней четвёрке
OnChartEvent я не тестил, значит получается что поток графика и поток индикатора - различны (само собой так и должно быть так, а то график бы вис если робот тормозил бы)
Я как то запустил робота, наблюдая за процессом терминала в диспетчере задач и ПроцессЭксплорер, или в ПроцессХакер. По идее, должен же создаться новый поток и он станет виден во всех этих тулзах, верно? Я тогда что то ничего такого не увидел, может смотрел не слишком внимательно.
Я через него не когда потоки не проверял так что не знаю. Вообще интересно, либо прога наблюдения глючит, либо потоки как то хитро организованы.
Ну да, ежу понятно, ну и что?
Вот представляете, что не остановить?
Я через него не когда потоки не проверял так что не знаю. Вообще интересно, либо прога наблюдения глючит, либо потоки как то хитро организованы.
А он очень примитивный и такие потоки, как для советников, может просто не показывать. Надо смотреть spy++, он есть в Visual Studio, возможно можно скачать и отдельно. Вот скриншот снял, нам все потоки, без пол-литры не разберешься ))
Много чего показывает) поиграюсь возможно на досуге, интересная штуковина судя по всему)