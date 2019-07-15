потоки событий терминала. - страница 2

Alexey Volchanskiy:

Роботы запускаются каждый в своем потоке, а вот события генерит терминал и роботу фиолетово, как он там их создает )) В одном потоке работают индикаторы на чарте.

Ну событие стакана я еще не успел проверить, а вот остальные похоже действительно полностью синхронны и идут друг за другом в потоке робота.

 
Andrey Azatskiy:

Alexey Volchanskiy:

Можно, но зато другие события заблокируются и не наступят пока цикл не остановить)

(как мин. с OnTrade && OnTradeTransaction тестил)
 
Andrey Azatskiy:

Я делал роботов с бесконечными циклами (в OnTick ) и кнопками (контроль в OnChartEvent ). Кнопки работают (OBJ_BUTTON и нажатие клавиатуры), т.е. разрывать его не всегда обязательно. По крайне мере в билдах пятерки до 1900 (про последние не знаю) и в последней четвёрке

 
Igor Zakharov:

OnChartEvent я не тестил, значит получается что поток графика и поток индикатора - различны (само собой так и должно быть так, а то график бы вис если робот тормозил бы)

 
Я как то запустил робота, наблюдая за процессом терминала в диспетчере задач и ПроцессЭксплорер, или в ПроцессХакер. По идее, должен же создаться новый поток и он станет виден во всех этих тулзах, верно? Я тогда что то ничего такого не увидел, может смотрел не слишком внимательно.
 
Andrei Novichkov:
Я через него не когда потоки не проверял так что не знаю. Вообще интересно, либо прога наблюдения глючит, либо потоки как то хитро организованы.

 
Andrey Azatskiy:

Ну да, ежу понятно, ну и что? 

Вот представляете, что не остановить?

 
Andrey Azatskiy:

А он очень примитивный и такие потоки, как для советников, может просто не показывать. Надо смотреть spy++, он есть в Visual Studio, возможно можно скачать и отдельно. Вот скриншот снял, нам все потоки, без пол-литры не разберешься ))

spy

 
Alexey Volchanskiy:

А он очень примитивный и такие потоки, как для советников, может просто не показывать. Надо смотреть spy++, он есть в Visual Studio, возможно можно скачать и отдельно. Вот скриншот снял, нам все потоки, без пол-литры не разберешься ))


Много чего показывает) поиграюсь возможно на досуге, интересная штуковина судя по всему)

