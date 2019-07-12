как вернутся к нормальному виду
Вот здесь обсуждение - https://www.mql5.com/ru/forum/315556/page13
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий
- 2019.07.06
- www.mql5.com
В четверг 13 июня 2019 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5...
хотя-бы на русский перевели
Vladislav Andruschenko:Ещё можно мышкой индикатор кинуть на окно тестера
только так:
Slava:
не ты не понял там где написано слово советник : в этом месте был переключатель можно было выбрать индикаторы:
сейчас это исчезло куда ? и как восстановить?
всё нашёл вкурил спасибо закрывайте тему
Это интересно.
Правда у меня терминал завис, после того как я нажал Стоп. :-)
Мы готовим кардинальное обновление тестера и случайно выложили тестовую альфа версию на свой демо.
Подождите несколько дней и мы начнем активнее публиковать бета версии.
народ подскажите как я сделал такое на фото и как вернутся назад к нормальному виду