как вернутся к нормальному виду

Новый комментарий
 

народ подскажите как я сделал такое на фото и как вернутся назад к нормальному виду


 
Вот здесь обсуждение - https://www.mql5.com/ru/forum/315556/page13
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий
  • 2019.07.06
  • www.mql5.com
В четверг 13 июня 2019 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5...
 
Yury Stukalov:

народ подскажите как я сделал такое на фото и как вернутся назад к нормальному виду



только так:


 

нажал и где кнопка индикаторы?

 
хотя-бы на русский перевели
 
Vladislav Andruschenko:


только так:


Ещё можно мышкой индикатор кинуть на окно тестера
 
Slava:
Ещё можно мышкой индикатор кинуть на окно тестера

не ты не понял там где написано слово советник :   в этом месте был переключатель можно было выбрать индикаторы:

сейчас это исчезло куда ? и как восстановить?

 
всё нашёл вкурил спасибо закрывайте тему
 

Это интересно. 

Правда у меня терминал завис, после того как я нажал Стоп. :-)

 
Мы готовим кардинальное обновление тестера и случайно выложили тестовую альфа версию на свой демо.

Подождите несколько дней и мы начнем активнее публиковать бета версии.
Новый комментарий