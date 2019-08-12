Кто нибудь получал такое письмо от вебманей - страница 3
600к - это максимальная сумма банковской операции, без репорта в финмониторинг
в правила банка - оператора эл. денег WMP внесены условия, что он не будет обрабатывать платежи, превышающие указанную сумму, во исполнение ст.6 115-ФЗ
давно PayPal не пользовался, иногда приходят письма о изменении политики..., аккаунт беспроблемный пару лет назад активно оплачивал покупки, кажется один раз всего диспут открывал
сегодня что то новое на почту прилетело:
Спасибо, что остаетесь с нами
Пожалуйста, предоставьте корректные сведения о себе
В результате процедуры упрощенной идентификации нам не удалось подтвердить полученные от Вас данные. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Соглашением с пользователем в отношении услуг PayPal нам необходимо проверить и убедиться в правильности Ваших сведений перед началом Вашей работы со счетом PayPal.
Для того, чтобы пройти идентификацию повторно, нам необходимо получить корректные сведения о Вас. Ниже – простая инструкция о том, какие шаги необходимо выполнить.
Пожалуйста, выполните следующие шаги для начала работы с Вашим счетом:
1. Подготовьте серию и номер Вашего российского паспорта и номер второго идентифицирующего документа (ИНН, СНИЛС или ОМС). Вы можете узнать номер своего ИНН онлайн с помощью официального ресурса Федеральной налоговой службы.
2. Перейдите по данной ссылке и войдите в свой счет PayPal. Вы также можете перейти на страницу обновления данных из личного кабинета PayPal, нажав «Уведомление» в правом углу экрана.
3. Обновите Ваши персональные данные. В целях ускорения проверки Вашего счета просим убедиться в том, что предоставленные данные не содержат ошибок и пробелов. Номер и серию документов необходимо вводить без пробелов.
О результатах проверки Вам будет направлено уведомление в срок до 5 дней.
Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить Вам полный доступ к счету в кратчайшие сроки.
Благодарим Вас за терпение!
по моему ЦБ всех физ.лиц на контроль берет
по моему ЦБ всех физ.лиц на контроль берет
WM писали, что кошелек WMP появится в кипере с 1 августа.
Ничего не появилось.
Я тоже это письмо "радости" получил. До 01.08.19. с рублёвого счёта "WMR"деньги выгнал до нуля. "WMR" с 01.08.19. ушел в архив. Новый, рублёвый счёт "Р" ,- думаю полностью подконтролен. Какая разница между ним и к примеру обычным сбербанковским счётом? Обычный прозрачный счёт. Открывать "Р" - рублёвый счет на ВМ- это сообщать всем заинтересованным, что у тебя есть и было какое-то движение средств.
На WebMoney неподконтрольными остались только нерублёвые счета. Они привязаны к субсчетам в ДЦ, поэтому только ими и дальше придётся пользоваться.
по моему ЦБ всех физ.лиц на контроль берет
Нет, это не ЦБ. Это все подряд, и это обычное рутинное мероприятие.
Это обычные ежегодные проверки.
Просто пейпал - это наверное одна единственная (или одна из очень немногих) зарубежных процессингов, которые поставили своей целью соблюдение рос законодательства. У них даже офис есть в Москве (как того требует законодательство), и средства они от российского бизнес пейпала - переводят, конвертируя их из долларов в рубли внутри себя, и на рос банковский счет бизнеса (в рублях).
Персональный рос пейпал - не пробовал, но там, наверное - больше возможностей, чем у бизнес пейпала (бизнес пейпал никуда не может перечислить деньги, кроме своего российского банковского счета в рублях).
На ePayments - тоже начались проверки (периодичность не знаю, так как ePayments пользуюсь редко).
Я им написал, что я ими пользуюсь редко (но там у меня - тоже бизнес аккаунт), и они в суппоте написали, чтобы я игнорировал то автоматическое сообщение .
Вебманями пользуюсь еще реже (обычный персональный вебмани), и никаких сообщений от них про изменения названий кошельков не получал.
Я так понял, что эти сообщения (о ежегодном обновлении информации, в том числе и от рос банков) - пишет автомат.
И если получили это сообщение - то надо обратиться в суппот и спросить -
То есть, если короче - то это регуляторы обязали банки и процессинги своих стран периодически направлять им (регуляторам) информацию.
Вот они и спрашивают ... потому что регуляторы у них спрашивают ...
Сейчас запустил кипер, он обновился до 3.9.9.15, новых кошельков не появилось, в списке доступных для добавления тоже ничего нового. Опять обманули.