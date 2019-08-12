Кто нибудь получал такое письмо от вебманей - страница 4
Но уже все пустые WMR кошельки отправили в архив.
пустые WMR кошельки пропали.
возможность создать WMR кошелек есть (я создал для эксперимента)
возможности открыть WMP кошелек нету.
Хотел вывести с WMR кошелька в банк, смотрю - комиссии поднялись аж до 6% ! Однако...