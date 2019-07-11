Скрипт прорисовки уровней поддержки и сопротивления

Добрый день. Подскажите, есть какой нибудь скрипт, который дублирует установленные уровни ПС со старшего ТФ на младшие в одном профиле?
 
doc-sti:
Добрый день. Подскажите, есть какой нибудь скрипт, который дублирует установленные уровни ПС со старшего ТФ на младшие в одном профиле?

 А кто такой этот "уровень ПС"?

 
Vladimir Karputov:

 А кто такой этот "уровень ПС"?

линии поддержки и сопротивления 

 
doc-sti:

линии поддержки и сопротивления 

Этот не подойдёт? 
Roman Kutemov:
Этот не подойдёт? 

Ну так себе. 

Всем спасибо. Обошелся индикатором круглых уровней. Они как раз часто совпадают с рабочими поддержками и сопротивлениями. 

 

Если для МТ5, то пользуюсь этим - 

MaksiGen_Range_Move MTF - indicator for MetaTrader 5

Индикатор знаменит еще с Метатрейдера 3.

-------------

Там ставите нужный таймфрейм (TimeFrame в настройках индикатора), и приаттачиваете индикатор к графику с уникальным (любым, но не повторяющимся) UniqueID - тоже есть в настройках (допустим - как по умолчанию MaksiGen1).
Потом второй индикатор ставите, например, с другим таймфреймом в настройках (и с другим UniqueID, например - MaksiGen12).
И так далее.

Потом сам чарт переставляете на таймфреймы (просто жмете на W1, D1, H4, ...) чтобы индикатор "поймал" уровни для таймфреймов.
И потом уже окончательно переводите на нужный вам таймфрейм. И все.

Тут три индикатора на чарте ниже: для H4, D1 и W1 - так как чарт на H4, то перед этим я "пощелкал" (перевел график на пару секунд) на D1 и W1- 

MaksiGen_Range_Move MTF - indicator for MetaTrader 5

Уровни динамические
(то есть - не годовой пивот :) )

 
Да, скорее всего это то что я искал, но слишком много статики для меня. Пришел к такому выводу. Индикатор круглых уровней, больше информации несет. Больше по сути и не надо. 
