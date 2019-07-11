Скрипт прорисовки уровней поддержки и сопротивления
Добрый день. Подскажите, есть какой нибудь скрипт, который дублирует установленные уровни ПС со старшего ТФ на младшие в одном профиле?
А кто такой этот "уровень ПС"?
линии поддержки и сопротивления
Этот не подойдёт?
Ну так себе.
Всем спасибо. Обошелся индикатором круглых уровней. Они как раз часто совпадают с рабочими поддержками и сопротивлениями.
Если для МТ5, то пользуюсь этим -
MaksiGen_Range_Move MTF - indicator for MetaTrader 5
Индикатор знаменит еще с Метатрейдера 3.
-------------
Там ставите нужный таймфрейм (TimeFrame в настройках индикатора), и приаттачиваете индикатор к графику с уникальным (любым, но не
повторяющимся) UniqueID - тоже есть в настройках (допустим - как по умолчанию MaksiGen1).
Потом второй индикатор ставите, например, с другим таймфреймом в настройках (и с другим UniqueID, например - MaksiGen12).
И так далее.
Потом сам чарт переставляете на таймфреймы (просто жмете на W1, D1, H4, ...) чтобы индикатор "поймал" уровни для таймфреймов.
И потом уже окончательно переводите на нужный вам таймфрейм. И все.
Тут три индикатора на чарте ниже: для H4, D1 и W1 - так как чарт на H4, то перед этим я "пощелкал" (перевел график на пару секунд) на D1 и W1-
Уровни динамические
(то есть - не годовой пивот :) )
