Советники: ReopeningAfterTP

Советник открывает лимитный ордер на месте только что закрытого прибыльного ордера. Все параметры, лот SL, TP и направление идентичны закрытому.

Автор: Vladimir Khlystov

 
ReopeningAfterTP:

Автор: Vladimir Khlystov

Спасибо большое. То что нужно !
 

Перегружает журнал сообщениями (непрерывно)

По другим инструментам так же.

2019.07.11 11:17:58.961 cm ReopeningAfterProfit EURGBPmicro,M15: Error 130 Type=3 Price=0.89941 SL=0.0 TP=0.89841


 
Понял в чем проблема.

Советник может работать только на одном инструменте.

Иначе он путает отложки разных инструментов и пытается открыть отложку одного инструмента в другом.

 
Действительно, не обратил внимание.

Исправил, проверьте

Файлы:
cm-ReopeningAfterProfit.mq4  7 kb
 

Спасибо. проблема ушла

Но, выявилась Новая проблема

Советник не может повторно открыть отложник. И пытается это сделать бесконечно.

Происходит это видимо, потому что:

1. советник заточен под 4х значные котировки  и округляет повторную сделку так что сделка не ставится из-за ограничения по минимальному стопу,

2. растояние до тейк профита изменилось в меньшую сторону из-за проскальзывания при закрытии ордера,

3. плюс ко всему у меня в настройках отложек выставлены минимально возможные расстояния .


Нужно сделать что бы он либо после нескольких неудачных попыток переставал пытаться выставить ордер, либо автоматом выставлял минимальное допустимое расстояние тейкпрофит и по возможности дистанцию ордера от текущей цены


Надеюсь понятно объяснил. Скрин на всякий случай прилагаю

Ошибка выставления отложки

 
Советник сам определяет кол-во знаков в котировках и ему все равно на 4 или 5 знаках торговать. Вы ставите тейкпрофит 5 п это соизмеримо со спредом и при расширении спреда советник не сможет поставить ордер. Либо ставьте тейкпрофит больше либо смиритесь с ошибкой 130. Автоувеличение стоплоса и тейкпрофита в зависимости от расширяющегося спреда я не вижу смыла делать так как нарушится основное правило, что ордер будет открываться с уже другими параметрами.

 
Vladimir Khlystov:

Советник сам определяет кол-во знаков в котировках и ему все равно на 4 или 5 знаках торговать. Вы ставите тейкпрофит 5 п это соизмеримо со спредом и при расширении спреда советник не сможет поставить ордер. Либо ставьте тейкпрофит больше либо смиритесь с ошибкой 130. Автоувеличение стоплоса и тейкпрофита в зависимости от расширяющегося спреда я не вижу смыла делать так как нарушится основное правило, что ордер будет открываться с уже другими параметрами.

Согласен. Так и решил проблему. Стал ставить расстояния более разумными (чуть больше).

Но кое какие странности всё же остались. Иногда бот открывает по две сделки (одинаковые с небольшой разницей из-за проскальзывания)  и при попытки вручную удалить один из ордеров, бот автоматом его восстанавливает.

Пробовал отключить бота, далее удалил ордер, и после включения советника ордер опять восстановился. попробовал удалить другой ордер и все пошло нормально.

На другом инструменте была аналогичная ситуация. Но там оба отложника сработали. закрыл один из них с небольшим убытком (пару пунктов) вручную,... Инструмент продолжил работу нормально.


Я вот к чему  все это:

Надо что то сделать что бы после перезапуска советника ранее закрытые сделки не открывались снова. 

Или сделать возможность выбора, сделать повтор ранее закрытой положительной сделки или повторять только те сделки, которые закрылись после запуска советника.

 
Добавил

TimeStart = D’2019.07.14 00:00′;//время с которого контролируем закрытые сделки. (сделки закрытые ранее не будут учитываться советником)
delta = 5;//допустимое смещение сделок (при смещении отложенного ордера на несколько пунктов повторный ордер не выставлять)
 
Всем доброго времени! Обнаружил еще одну небольшую проблемку советника. Если стоит сетка ордеров, ордер тейк ордер тейк ордер тейк, друг за другом по порядку, то когда спред на валютной паре превышает расстояние между очередным ордером и тейпрофитом другого ордера, то при гулянии цены в этой области совтник открывает и открывает ордера один поверх другого. Думая видимо при этом, что тейкпрофит одного ордера принадлежит другому ордеру. Лечится тем что оставляю расстояние между тейком одного ордера и другим ордером больше спреда. Лечится как говориться но теряется прибыль. Из за чего так происходит?
 
Короче советник походу путает тейк профиты. Считает что тейк профит одного ордера это тейк другого.
12
