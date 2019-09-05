Как сделать чтобы в левом верхнем углу на графике не отрисовывалось название инструмента? - страница 3
Какой самый адекватный?
забей, из 10 его сообщений 5 сообщений это будет "ух ты..." и 4 сообщения "....это не правильно... горе программисты....неадекватный подход.....", тут на форуме организованная шайка "всезнаек" ))))
Игорь, если уж попортил воздух, так уж не прячься.
я и не прячусь, кому было адресовано сообщение - тот прочитал, убрал за собой, ты бы за собой лучше следил - больше толку будет
ааа, понял, распылил освежитель воздуха?
Как убрать название инструмента и время?
Спасибо.
например так
Не кто не узнавал - зачем убирать надпись то понадобилось?
если надпись не убрать
то
слив, однозначно
;)
Слив, то ладно. Не поймут, затопчут. :)
Другой тип графика.
Спасибо, Николай. Очень интересно. Что-то я крутил, вертел Ваш код. Видно я тупой совсем, очень трудно понять как этот пример можно использовать.
Не могли бы Вы поконкретней обозначить.
Ещё раз спасибо. Чего-то правда не знаю как этим примером воспользоваться.