Evgeniy Zhdan:

Какой самый  адекватный?

С включенной адекватной головой.
 
Igor Makanu:

забей, из 10 его сообщений 5 сообщений это будет  "ух ты..." и 4 сообщения "....это не правильно... горе программисты....неадекватный подход.....", тут на форуме организованная шайка "всезнаек" ))))

Alexey Viktorov:

я и не прячусь, кому было адресовано сообщение - тот прочитал, убрал за собой, ты бы за собой лучше следил - больше толку будет

 
ааа, понял, распылил освежитель воздуха?

 
Не кто не узнавал - зачем убирать надпись то понадобилось?
 
Роман:

Как убрать название инструмента и время?

Спасибо.

например так

Файлы:
CanvasBar.mq5  7 kb
 
Andrey Azatskiy:
Не кто не узнавал - зачем убирать надпись то понадобилось?

если надпись не убрать

то

слив, однозначно

;)

 
Слив, то ладно. Не поймут, затопчут. :)

 
Другой тип графика.

 
Nikolai Semko:

например так

Спасибо, Николай. Очень интересно. Что-то я крутил, вертел Ваш код. Видно я тупой совсем, очень трудно понять как этот пример можно использовать.

Не могли бы Вы поконкретней обозначить.

Ещё раз спасибо. Чего-то правда не знаю как этим примером воспользоваться.

