Evgeniy Zhdan:

Ну да, все взято из справки МетаЭдитора.

Под столом всяко разно лучше чем на столе.

 
Роман:

Под столом всяко разно лучше чем на столе.

Хз. В справке так написано делать. Может я не там читал. Вообще хотелось бы пару строчек кода на это дело

 
Evgeniy Zhdan:

Ну да, все взято из справки МетаЭдитора.

Самый неадекватный подход к программированию, использовать коды примеров.

Alexey Viktorov:

Вот это ВСЁ ради того чтобы закрыть уголок графика??? Яподстолом...

+100500 )))

Ещё можно скотчем заклеить...

 
Alexey Viktorov:

Самый неадекватный подход к программированию, использовать коды примеров.

Какой самый  адекватный?

 
Evgeniy Zhdan:

Хз. В справке так написано делать. Может я не там читал. Вообще хотелось бы пару строчек кода на это дело

Всё правильно. Скопировал по быстрому и бабушку не лохматить.

В общем как-то так получилось.

struct RECT

{

   int Left;        // x position of upper-left corner

   int Top;         // y position of upper-left corner

   int Right;       // x position of lower-right corner

   int Bottom;      // y position of lower-right corner

};

#import "user32.dll"

bool MoveWindow(int hWnd,int x,int y,int nWidth,int nHeight,bool bRepaint);

bool GetWindowRect(int hWnd, RECT & lpRect);

int  GetParent(int hWnd);

#import


  RECT WindowRect;

        hWnd=(int)ChartGetInteger(ChartId,CHART_WINDOW_HANDLE);

        GetWindowRect(GetParent(hWnd), WindowRect);

        MoveWindow(hWnd,-70,0,WindowRect.Right-WindowRect.Left+58,WindowRect.Bottom-WindowRect.Top-38,true);

Без инструмента

Убого, конечно. Но мне сойдёт.

Всем спасибо за внимание. Считаю вопрос закрытым. Можно ещё на крышку другую надпись влепить, но пока не нужно(не мешает).

 
Igor Makanu:

забей, из 10 его сообщений 5 сообщений это будет  "ух ты..." и 4 сообщения "....это не правильно... горе программисты....неадекватный подход.....", тут на форуме организованная шайка "всезнаек" ))))

Ну я понял. Я таких на работе вижу частенько 1-эсников. Год-полтора работает и уже звездная болезнь.

 
Alexey Viktorov:

Самый неадекватный подход к программированию, использовать коды примеров.

Да..., надо пожалеть парня.

 
Evgeniy Zhdan:

Я таких на работе вижу частенько 1-эсников.

1-эсников < - что это такое?

Вот как вышло.

Зачем оно было нужно

Ещё раз всем спасибо.

 
Роман:

1-эсников < - что это такое?

1С-программисты

