Как сделать чтобы в левом верхнем углу на графике не отрисовывалось название инструмента? - страница 2
Ну да, все взято из справки МетаЭдитора.
Под столом всяко разно лучше чем на столе.
Хз. В справке так написано делать. Может я не там читал. Вообще хотелось бы пару строчек кода на это дело
Самый неадекватный подход к программированию, использовать коды примеров.
Вот это ВСЁ ради того чтобы закрыть уголок графика??? Яподстолом...
+100500 )))
Ещё можно скотчем заклеить...
Какой самый адекватный?
Всё правильно. Скопировал по быстрому и бабушку не лохматить.
В общем как-то так получилось.
struct RECT
{
int Left; // x position of upper-left corner
int Top; // y position of upper-left corner
int Right; // x position of lower-right corner
int Bottom; // y position of lower-right corner
};
#import "user32.dll"
bool MoveWindow(int hWnd,int x,int y,int nWidth,int nHeight,bool bRepaint);
bool GetWindowRect(int hWnd, RECT & lpRect);
int GetParent(int hWnd);
#import
RECT WindowRect;
hWnd=(int)ChartGetInteger(ChartId,CHART_WINDOW_HANDLE);
GetWindowRect(GetParent(hWnd), WindowRect);
MoveWindow(hWnd,-70,0,WindowRect.Right-WindowRect.Left+58,WindowRect.Bottom-WindowRect.Top-38,true);
Убого, конечно. Но мне сойдёт.
Всем спасибо за внимание. Считаю вопрос закрытым. Можно ещё на крышку другую надпись влепить, но пока не нужно(не мешает).
забей, из 10 его сообщений 5 сообщений это будет "ух ты..." и 4 сообщения "....это не правильно... горе программисты....неадекватный подход.....", тут на форуме организованная шайка "всезнаек" ))))
Ну я понял. Я таких на работе вижу частенько 1-эсников. Год-полтора работает и уже звездная болезнь.
Да..., надо пожалеть парня.
1-эсников < - что это такое?
Вот как вышло.
Ещё раз всем спасибо.
1С-программисты