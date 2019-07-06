Максимальное количество переворотов цены в каналах. - страница 2
Т.е. заходить в сделку раз в пол года, с целью заработать пару процентов? Интересная мысль.
Нет. Входы, в среднем, раз в несколько дней.
Если у Вашего канала 9 касаний раз в несколько дней, значит система сольет на спреде, причем без шансов.
Это уже тема другого разговора, но отвечу. Для того что бы иметь возможность войти в рынок, после многократных разворотов в канале, с частотой раз в несколько дней, надо не молиться на конкретный канал, а мониторить множество каналов с разными характеристиками. Я анализирую на одном инструменте 2100 характеристик каналов. Если учесть, что работаете на основных парах, то умножайте это количество на 10. Подключите ММ. Делите ваш депозит на части и работайте одновременно на множестве каналах. Речь идет о ходе цены от 30 до 400п. Ни о каком сливе на спреде не слышал)
Если рассматривать один ТФ, то каналов не так много получается.
А если глубже заглянуть
Крупный игрок на малых ТФ болдеет от удовольствия.)
И какой результат ? Пар то 10, но почти во всех есть USD, а это означает, что результаты по ним будет хорошо скоррелированы.