Максимальное количество переворотов цены в каналах. - страница 2

Новый комментарий
 
Макс:

Т.е. заходить в сделку раз в пол года, с целью заработать пару процентов? Интересная мысль.

Нет. Входы, в среднем, раз в несколько дней. 
 
Vladimir Kononenko:
Нет. Входы, в среднем, раз в несколько дней. 

Если у Вашего канала 9 касаний раз в несколько дней, значит система сольет на спреде, причем без шансов.

 
Макс:

Если у Вашего канала 9 касаний раз в несколько дней, значит система сольет на спреде, причем без шансов.

Это уже тема другого разговора, но отвечу. Для того что бы иметь возможность войти в рынок, после многократных разворотов в канале, с частотой раз в несколько дней, надо не молиться на конкретный канал, а мониторить множество каналов с разными характеристиками. Я анализирую на одном инструменте 2100 характеристик каналов. Если учесть, что работаете на основных парах, то умножайте это количество на 10. Подключите ММ. Делите ваш депозит на части и работайте одновременно на множестве каналах.  Речь идет о ходе цены от 30 до 400п. Ни о каком сливе на спреде не слышал)

 
Vladimir Kononenko:

Это уже тема другого разговора, но отвечу. Для того что бы иметь возможность войти в рынок, после многократных разворотов в канале, с частотой раз в несколько дней, надо не молиться на конкретный канал, а мониторить множество каналов с разными характеристиками. Я анализирую на одном инструменте 2100 характеристик каналов. Если учесть, что работаете на основных парах, то умножайте это количество на 10. Подключите ММ. Делите ваш депозит на части и работайте одновременно на множестве каналах.  Речь идет о ходе цены от 30 до 400п. Ни о каком сливе на спреде не слышал)

Если рассматривать один ТФ, то каналов не так много получается.

EURUSDDaily3

А если глубже заглянуть

EURUSDM5_3

Крупный игрок на малых ТФ болдеет от удовольствия.)

 
Vladimir Kononenko:

. Если учесть, что работаете на основных парах, то умножайте это количество на 10. Подключите ММ. Делите ваш депозит на части и работайте одновременно на множестве каналах.  Речь идет о ходе цены от 30 до 400п. Ни о каком сливе на спреде не слышал)

  И какой результат ? Пар то 10, но почти во всех есть USD, а это означает, что результаты по ним будет хорошо скоррелированы.  

 
pivomoe:

  И какой результат ? Пар то 10, но почти во всех есть USD, а это означает, что результаты по ним будет хорошо скоррелированы.  

Корреляция ж не 100%. Она практически не отражается на результатах работы. У меня их 11, у 4 нет бакса. 
Файлы:
Screenshot_20190706-113222.jpg  317 kb
 
Кстати, золото и серебро меньше валюты переворачивается. Это факт. 
12
Новый комментарий