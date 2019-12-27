Что я прописал не так? - страница 3
Подскажите пожалуйста !
вот так если - код правильно -своё назначение исполняет?
Работает отлично - всё вовремя закрывает.
хотелось бы узнать - правильно ли код прописан
Помогите разобраться !
как мне в этом коде, изменить в эксперте - что бы эти выставленные Горизонтальные линии удалялись с графика - когда я их удаляю, они возвращаются назад на график
а мне нужно, что бы я их удалил и они не появлялись вновь
как убрать это предупреждение ?
пробовал и переименовывать ( lastme ) - не помогло
possible use of uninitialized variable 'lastme' _finder.mq5 3386 24
possible use of uninitialized variable 'lastme' _finder.mq5 3386 24
убрал предупреждение ! не знаю, правильно или нет- но меня устраивает - главное что, всё что нужно, для моих целей работает, и нет, не каких предупреждений
Да! не информации в документации - не человеческого ответа!
Есть:
Магическое число ордера. Может использоваться как определяемый пользователем идентификатор.
Есть:
Спасибо!