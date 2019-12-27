Что я прописал не так? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Доброе утро!
Подскажите пожалуйста.
например у меня открыты 5 позиции в buy и 5 позиции в sell.
поступил сигнал buy - чтобы 5 позиции закрылись
а 5 позиции sell - ждали своего сигнала.
прописал так - не работаетпозицции открываю в ручную - а по индикатору что бы закрыть позицци
Доброе утро!
Подскажите пожалуйста.
например у меня открыты 5 позиции в buy и 5 позиции в sell.
поступил сигнал buy - чтобы 5 позиции закрылись
а 5 позиции sell - ждали своего сигнала.
прописал так - не работаетпозицции открываю в ручную - а по индикатору что бы закрыть позицци
1. Вы перед циклом делаете
что это? К чему это привязать?
Это неправильно.
2. Очень нежелательно из цикла передавать выполнение на частичное удаление позиций (передача управления в ClosePositions).
3. Необходимо сменить логику работы советника: отделить мухи от котлет (отделить сигналы с индикатора с закрытием пачки однотипных позиций).
Вы перед циклом делаете
что это? К чему это привязать?
Это неправильно.
думал что будет перебирать открытые позиции
1. Вы перед циклом делаете
что это? К чему это привязать?
Это неправильно.
2. Очень нежелательно из цикла передавать выполнение на частичное удаление позиций (передача управления в ClosePositions).
3. Необходимо сменить логику работы советника: отделить мухи от котлет (отделить сигналы с индикатора с закрытием пачки однотипных позиций).
Так то в автоматическом с одной позицией работает.
а вот если открывать ещё и в ручную нет.
Например как делаю я (на примере MACD Opening and Closing Conditions)
в SearchTradingSignals() получаю сигнал на закрытие или BUY позиций или SELL позиций
после этого (уже в OnTick()) в самом начале процедуры проверяю - есть ли сигнал на закрытие и если есть - закрываю пачку однотипных позиций
Например как делаю я (на примере MACD Opening and Closing Conditions)
в SearchTradingSignals() получаю сигнал на закрытие или BUY позиций или SELL позиций
после этого (уже в OnTick()) в самом начале процедуры проверяю - есть ли сигнал на закрытие и если есть - закрываю пачку однотипных позиций
Спасибо! буду сейчас переделывать. Хорошего вам дня!
Спасибо! буду сейчас переделывать. Хорошего вам дня!
Можете взять целиком -
Можете взять целиком -
Спасибочко вам большое. время теперь сэкономлю.
Владимир. Огромное вам Спасибо!
Всё заработало! С помощью ваших кодов.
я немного изменил
почти добился- правда закрывает всё и buy и sell