Я ввожу логин и пароль (инвестора) в МТ5 - все ок, здесь - нет соединнения
Бывает проблема с сервером: некоторые серверы (за нарушения) были заблокированы в сервисе Сигналы.
Так нет соединения же с сигнальным сервером от вашего брокера/дилинга, а не с торговым счётом.
Наверное, сам сервер новый для сервиса.
Попробуйте торговый пароль вместо инвесторского. У меня тоже подобное было с инвесторским. И не бойтесь, сервис за вас торговать с вашим паролем не будет
Ничего не поменялось
Конечно, поэтому и обратился к админам. Логи наверняка есть. Контакт был, потом безвозвратно пропал.
Позвоните в Альфа-Форекс, или свяжитесь с ними онлайн, и сообщите о проблеме с их сервером сигналов. Вероятнее всего, конечно, они взвалят всё на MetaQuotes, но вдруг решат-таки разобраться, а не отфутболить...
... и не планируют...
А вообще странно файервол работает
соединение бывает по 2-3 часа в день и потом пропадает. Руками что ли рубят на одной из сторон:)