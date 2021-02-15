Не публикуется сигнал - страница 2

Artem Mordvinkin:

Я ввожу логин и пароль (инвестора) в МТ5 - все ок, здесь - нет соединнения

Бывает проблема с сервером: некоторые серверы (за нарушения) были заблокированы в сервисе Сигналы.

 
Попробуйте торговый пароль вместо инвесторского. У меня тоже подобное было с инвесторским. И не бойтесь, сервис за вас торговать с вашим паролем не будет
 
Так нет соединения же с сигнальным сервером от вашего брокера/дилинга, а не с торговым счётом.

 

Наверное, сам сервер новый для сервиса. 

 
Evgeniy Zhdan:
Попробуйте торговый пароль вместо инвесторского. У меня тоже подобное было с инвесторским. И не бойтесь, сервис за вас торговать с вашим паролем не будет

Ничего не поменялось

 
Конечно, поэтому и обратился к админам. Логи наверняка есть. Контакт был, потом безвозвратно пропал. 

 
Позвоните в Альфа-Форекс, или свяжитесь с ними онлайн, и сообщите о проблеме с их сервером сигналов. Вероятнее всего, конечно, они взвалят всё на MetaQuotes, но вдруг решат-таки разобраться, а не отфутболить...

 
... и не планируют...

 

А вообще странно файервол работает

соединение бывает по 2-3 часа в день и потом пропадает. Руками что ли рубят на одной из сторон:)

 
та же проблема
