Не публикуется сигнал

Всем привет! Вопрос к админам.

Публикую сигнал - инвесторский пароль верный (зашел в МТ5 - все ок), все остальное (номер счета, брокер) верно верно и все равно нет коннекта

Сам сигал https://www.mql5.com/ru/signals/XXXXXX


Он поработал полдня и все - "не удалась авторизация".

Что делать?

 
Публиковать на форуме ссылки на платные сигналы запрещено правилами ресурса. Ссылку вашу обезличил.

Хорошо. Пардон.

А делать-то что?:) Почему счет не виден если логин, пароль и сервер верные?

 
А что написано у вас слева в комментариях к сигналу?

 
Ну так переведите их для себя.

(Странно - почему по-английски)

 
Как я полагаю, ничего особенного, относящегося к соединению нет. Стандартный набор сообщений при низкой активности советника - я же его только выгрузил.

 
Ну а насчёт соединения со счётом - это же вопрос к тому, чей это счёт.

 
Я ввожу логин и пароль (инвестора) в МТ5 - все ок, здесь - нет соединнения

