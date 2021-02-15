Не публикуется сигнал
Всем привет! Вопрос к админам.
Что делать?
Публиковать на форуме ссылки на платные сигналы запрещено правилами ресурса. Ссылку вашу обезличил.
Хорошо. Пардон.
А делать-то что?:) Почему счет не виден если логин, пароль и сервер верные?
А что написано у вас слева в комментариях к сигналу?
А что за "Новости" ? Аж шесть штук - там смотрели?
Ну так переведите их для себя.
(Странно - почему по-английски)
Как я полагаю, ничего особенного, относящегося к соединению нет. Стандартный набор сообщений при низкой активности советника - я же его только выгрузил.
Ну а насчёт соединения со счётом - это же вопрос к тому, чей это счёт.
Я ввожу логин и пароль (инвестора) в МТ5 - все ок, здесь - нет соединнения
