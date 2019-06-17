ObjectGetDouble () Не возвращает угол OBJ_REGRESSION.

Я попробовал скрипт: 

 void  OnStart  ()  
   {  
   ResetLastError  ();  
   
   Print  (  ObjectGetDouble  (  0  ,  "Regress"  ,  OBJPROP_ANGLE  ));  

 } 
  

Получите результат как 0.0 (ноль).

Смотрите изображение:

Как я могу получить угол OBJ_REGRESSION линии объекта?

 

У OBJ_REGRESIION нет такого свойства как угол (OBJPROP_ANGLE):


 
Как я могу найти угол наклона линии? Если его там нет, как мы можем рассчитать это?

 
Можно рассчитать самому по уравнению прямой: y = k * x + b, где k - тангенс угла наклона линии к оси абсцисс.

P. S. Только полученное значение будет относиться к фиксированному масштабу графика

 
Я попытался найти наклон линии. а потом получил угол. Но я искал лучший и простой способ.

 
Способ собственного расчета намного не так уж и плох. Не факт, что он работает медленнее, чем получение свойств графического объекта. Да и сложным его не назовешь.

