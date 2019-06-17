ObjectGetDouble () Не возвращает угол OBJ_REGRESSION.
У OBJ_REGRESIION нет такого свойства как угол (OBJPROP_ANGLE):
Как я могу найти угол наклона линии? Если его там нет, как мы можем рассчитать это?
Как я могу получить угол OBJ_REGRESSION линии объекта?
Можно рассчитать самому по уравнению прямой: y = k * x + b, где k - тангенс угла наклона линии к оси абсцисс.
P. S. Только полученное значение будет относиться к фиксированному масштабу графика.
Я попытался найти наклон линии. а потом получил угол. Но я искал лучший и простой способ.
Я попытался найти наклон линии. а потом получил угол. Но я искал лучший и простой способ.
Способ собственного расчета намного не так уж и плох. Не факт, что он работает медленнее, чем получение свойств графического объекта. Да и сложным его не назовешь.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Я попробовал скрипт:
Получите результат как 0.0 (ноль).
Смотрите изображение:
Как я могу получить угол OBJ_REGRESSION линии объекта?