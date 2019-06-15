Найти наименьшее общее кратное в массиве
Пробовал путём последовательного нахождения НОК - в результате получаю единицу.
попробуйте поменять тип double на int
Не знаю в чем дело , получается 1. Может неправильно считаю
Вот ряд чисел
100000, 100000, 12500, 50000, 27051, 24893, 26673
Считаю на сайте выдаёт следущий результат
Евгений пишет правильно нельзя вычислять НОК у дробных значений.
А так... Стандартный алгоритм для группы чисел...
Евгений пишет правильно нельзя вычислять НОК у дробных значений.
int пробовал , тоже не получается.
еще необходимо вместо деления / использовать % - остаток от деления.
Не забывайте, что деление двух int дает тоже int. Например 7/2=3, а 7/2.0=3.5 или 7.0/2=3.5
еще необходимо вместо деления / использовать % - остаток от деления.
Если не ошибаюсь, тоже вряд-ли поможет. % возвращает целое при делении целого на целое. Тут скорее всего надо использовать fmod() которое возвращает вещественный остаток от деления двух чисел.
Ну, друзья даете...
Простейшая же функция !
ulong _LeastCommonMultiple(ulong ulA,ulong ulB) { return (ulA/_GreaterCommonDivisor(ulA,ulB) * ulB); } // Функция _GreaterCommonDivisor - функция нахождения наибольшего общего делителя
Функция _GreaterCommonDivisor (cо служебными) :
// Проверка на нечетность bool _IsOdd(ulong ulNumber) { return((bool)(ulNumber & 1)); }; // Проверка на четность bool _IsEven(ulong ulNumber) { return(!_IsOdd(ulNumber)); }; // Основная функция нахождения общего делителя ulong _GreaterCommonDivisor(ulong ulFirst,ulong ulSecond) { if(ulFirst == 0) return(ulSecond); // 1 if(ulSecond == 0) return(ulFirst); // 1 if(ulFirst == ulSecond) return(ulFirst); // 1 if(ulFirst == 1 || ulSecond == 1) return(1); // 2 if(_IsOdd(ulFirst)) // Если нечетное if(_IsOdd(ulSecond)) // Если нечетное if(ulFirst > ulSecond) return(_GreaterCommonDivisor((ulFirst-ulSecond) >> 1,ulSecond)); // 7 else return(_GreaterCommonDivisor(ulFirst,(ulSecond-ulFirst) >> 1)); // 6 else return(_GreaterCommonDivisor(ulFirst,ulSecond >> 1)); // 5 else if(_IsOdd(ulSecond)) // Если нечетное return(_GreaterCommonDivisor(ulFirst >> 1,ulSecond)); // 4 else return(_GreaterCommonDivisor(ulFirst >> 1,ulSecond >> 1) << 1); // 3 return(0); };
В данной задаче не должно быть никаких double, поэтому эта функция никаким боком.
Ну, тады ой.
Ну, друзья даете...
Нужно найти НОК , а не НОД
Если кому не трудно помочь написать код или может уже у кого есть (желательно что бы работал в MT4) нахождения наименьшего общего кратного в массиве.
Есть массив с числами (числа большие , от 20 000 до 200 000 примерно)
Пробовал всякие методы перебора - считает долго
Пробовал путём последовательного нахождения НОК - в результате получаю единицу.
На сайтах по расчёту ввожу данные , всё считается нормально и мгновенно.
Собственно хочется пример быстрой реализации нахождения НОК.
Спасибо!