Что за обнова? - страница 2
Зайдите в сообщения из мобильного терминала - там и будут каналы и управление ими.
А через сайт можно как-то отписаться от этих каналов? Уже достать успели.
Не хочется ради этого ставить мобильный терминал.
Нет. Мобильный терминал просто должен быть.
Пожалуйста, попросите разработчиков добавить кнопку "Отписаться от канала(ов)" на сайт. Мне совсем не хочется только ради этой функции покупать смартфон или другое мобильное устройство, а потом ещё и с мобильным терминалом возиться.
Почему-то меня без моего согласия подписали на каналы, тематика которых мне не интересна.
Думаю, что я не один такой.
отписаться можно в сообщениях
в диалоге канала, сверху справа, есть кнопка "отписаться"
У меня нет такой кнопки. Может быть, не там ищу?
отписаться можно в сообщениях
Я такой не нашел и поэтом пришлось заходить в мобильный терминал и там прибивать эту рассылку.
у меня была
на ноуте через мобильный интернет
отписался
