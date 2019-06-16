Что за обнова? - страница 2

Vladimir Karputov:
Зайдите в сообщения из мобильного терминала - там и будут каналы и управление ими.

А через сайт можно как-то отписаться от этих каналов? Уже достать успели.

Не хочется ради этого ставить мобильный терминал.

 
Vadim Zotov:

Нет. Мобильный терминал просто должен быть.

 
Vladimir Karputov:

Нет. Мобильный терминал просто должен быть.

Пожалуйста, попросите разработчиков добавить кнопку "Отписаться от канала(ов)" на сайт. Мне совсем не хочется только ради этой функции покупать смартфон или другое мобильное устройство, а потом ещё и с мобильным терминалом возиться.

Почему-то меня без моего согласия подписали на каналы, тематика которых мне не интересна.

Думаю, что я не один такой.

 
Vadim Zotov:

Полностью поддерживаю.
 
Vadim Zotov:

отписаться можно в сообщениях

в диалоге канала, сверху справа, есть кнопка "отписаться"

 
Alexandr Bryzgalov:

У меня нет такой кнопки. Может быть, не там ищу?

Кнопка где?

 
Alexandr Bryzgalov:

Я такой не нашел и поэтом пришлось заходить в мобильный терминал и там прибивать эту рассылку.

 
У меня нет такого.
 
Vladimir Karputov:

Я такой не нашел и поэтом пришлось заходить в мобильный терминал и там прибивать эту рассылку.

у меня была

на ноуте через мобильный интернет

отписался

[Удален]  
Vladimir Karputov:
Зайдите в сообщения из мобильного терминала - там и будут каналы и управление ими.
А где можно просматривать список существующих каналов. ?В моб вер их нет
